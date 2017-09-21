Игроки «Марселя» спародировали ссору Неймара и Кавани

Ха теперь все другие клубы будет насмехаться над ПСЖ а в ответку им ПСЖ много голов наколотит
Матч 6-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лионом» завершился победой хозяев со счетом 2:0. В концовке встречи нападающие Неймар и Эдинсон Кавани спорили за право исполнить штрафной удар и пенальти.
Твиттер-аккаунт «Марселя» опубликовал шуточный диалог полузащитников Флориана Товена и Максима Лопеса:
– Ты будешь бить пенальти!
– Нет, ты будешь бить!
– Нет, ты!
– Нет, ты его пробьешь!
Ранее «Бомбардир» со ссылкой на L'Equipe писал о том, что Неймар извинился перед партнерами по команде.
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— Olympique Marseille (@OM_English) 21 сентября 2017 г.