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    Игроки «Марселя» спародировали ссору Неймара и Кавани

    Матч 6-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лионом» завершился победой хозяев со счетом 2:0. В концовке встречи нападающие Неймар и Эдинсон Кавани спорили за право исполнить штрафной удар и пенальти.

    Твиттер-аккаунт «Марселя» опубликовал шуточный диалог полузащитников Флориана Товена и Максима Лопеса:

    – Ты будешь бить пенальти!

    – Нет, ты будешь бить!

    – Нет, ты!

    – Нет, ты его пробьешь!

    Ранее «Бомбардир» со ссылкой на L'Equipe писал о том, что Неймар извинился перед партнерами по команде.

    Источник: ФК «Марсель»

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    21.09.2017 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 сентября 2017, 06:51

      Ха теперь все другие клубы будет насмехаться над ПСЖ а в ответку им ПСЖ много голов наколотит

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