Тевес: «Не думаю, что китайский футбол догонит европейский даже через 50 лет»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес поделился впечатлениями от китайского футбола. Аргентинец пополнил состав команды в декабре 2016, став самым высокооплачиваемым игроком в мире.

«В Южной Америке и Европе футболисты учатся игре с самого детства. В Китае все по-другому, поэтому местные игроки слабы технически. Футбол здесь тоже другой. Отличается и отношение болельщиков. Не думаю, что китайцы будут способны догнать уровень европейского футбола даже через 50 лет», – сказал 33-летний форвард.

За 13 матчей Суперлиги игрок забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что Тевес потерял место в основном составе из-за лишнего веса. Во вторник председатель «Шаньхай Шэньхуа» Ву Хяоху сказал, что игрок не оправдал ожиданий клуба.