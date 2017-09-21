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    Тевес: «Не думаю, что китайский футбол догонит европейский даже через 50 лет»

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес поделился впечатлениями от китайского футбола. Аргентинец пополнил состав команды в декабре 2016, став самым высокооплачиваемым игроком в мире.

    «В Южной Америке и Европе футболисты учатся игре с самого детства. В Китае все по-другому, поэтому местные игроки слабы технически. Футбол здесь тоже другой. Отличается и отношение болельщиков. Не думаю, что китайцы будут способны догнать уровень европейского футбола даже через 50 лет», – сказал 33-летний форвард.

    За 13 матчей Суперлиги игрок забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что Тевес потерял место в основном составе из-за лишнего веса. Во вторник председатель «Шаньхай Шэньхуа» Ву Хяоху сказал, что игрок не оправдал ожиданий клуба.

    Источник: ESPN

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    21.09.2017 20:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 сентября 2017, 05:52

      Чел, не успеешь ты глазом моргнуть они начнут европейские клубы нагибать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      rasim05 21 сентября 2017, 21:51

      Видать надоело в Китае, поэтому такие комментарии начал давать. Бабосы уже норм заработал, домой хочет)

      2
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 21 сентября 2017, 21:31

      Через 50 лет китайцы уже в Европе и Америке играть будут）не верит он...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      NapaS 21 сентября 2017, 21:06

      "Не оправдал ожидания китайского клуба" - с такой записью Тевесу трудовую лучше будет потерять

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 сентября 2017, 20:32

      китайцы могут

      1
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