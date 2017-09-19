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    Тевес разочаровал руководство «Шанхай Шэньхуа»

    Аргентинский нападающий Карлос Тевес не оправдал ожиданий руководства китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

    «Мы ставили перед собой цель привлечь звездного игрока с высоким уровнем игры. Мы все считали, что Тевес таковым является. Однако из-за отсутствия зимней подготовки и плохой физической формы он не оправдал наших ожиданий», – заявил председатель «Шанхай Шэньхуа» Ву Хяоху.

    Напомним, что 33-летний аргентинец перебрался в Китай в начале года, став самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой в 40 миллионов евро в год. В 13 матчах чемпионата Китая он забил всего три гола.

    Источник: Goal.com

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    19.09.2017 09:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 11:37

      Бери нашего Дзюбу за 50 лямов в год. Он согласится.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 сентября 2017, 11:28

      Ну и дураки китайцы, неужели никого получше и помоложе не смогли приманить за такие деньги?

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 10:57

      Он может быть папой в команде, серым кардиналом в раздевалке, но забивным форвардом уже не быть!...)) В Китай едут за деньгами, мотивация пропадает, а это начало конца...

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gek Dement 19 сентября 2017, 12:33

      Смотреть нужно было китайцам... Хотели играющий бренд, а получили финансовый геморрой и несбыточные мечты...))

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 сентября 2017, 10:36

      Если на Тевесе бабло отмывают, то все будут только рады этому событию, это получается можно еще херануть пару мешков юаней на очередную "звезду".
      А если они реально хотят развивать у себя футбол, то они быстро смекетят, что такой подход работает только для привлечения зрителя на стадионы, а сами эти "звезды" пупок рвать ради ускопленочных не будут.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 сентября 2017, 10:15

      Китай по идее , более необходим российским игрокам -
      Система по сути та же: играть не хотят или не умеють,
      а бабло такое же))))))

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 сентября 2017, 10:12

      Зато Тевес не разочарован своей зарплатой)

      1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 19 сентября 2017, 10:07

      пособие по тому, как заработать бабла на закате карьеры!

      2
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 19 сентября 2017, 09:39

      Мощная результативность!)

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cubinec1989 19 сентября 2017, 10:05

      Результативная ЗП) Красава, Карлос)

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