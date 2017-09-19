Тевес разочаровал руководство «Шанхай Шэньхуа»

Аргентинский нападающий Карлос Тевес не оправдал ожиданий руководства китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Мы ставили перед собой цель привлечь звездного игрока с высоким уровнем игры. Мы все считали, что Тевес таковым является. Однако из-за отсутствия зимней подготовки и плохой физической формы он не оправдал наших ожиданий», – заявил председатель «Шанхай Шэньхуа» Ву Хяоху.

Напомним, что 33-летний аргентинец перебрался в Китай в начале года, став самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой в 40 миллионов евро в год. В 13 матчах чемпионата Китая он забил всего три гола.