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    Кубок России. «Спартак» обыграл «Кубань»

    Московский «Спартак» в матче 1/16 Кубка России прошел краснодарскую «Кубань». Победу гостям принесли точные удары Квинси Промеса.

    Эта победа стала для красно-белых первой гостевой над кубанцами за последние 13 лет. «Спартак» стал первой столичной командой, пробившейся в следующий раунд Кубка.

    Кубок России. 1/16 финала

    Кубань – Спартак – 0:2 (0:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Промес, 45+2; 0:2 – Промес, 53.

    «Кубань»: Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезен (Нурисов, 85), Гогниев, Обухов (Маляров, 64).

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо (Попов, 73), Пашалич, Джано, Самедов, Промес (З. Бакаев, 82), Луис Адриано (Роша, 64).

    Предупреждения: Гогниев, 45+2; Марков, 51; Завезен, 85 – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 20:51
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 сентября 2017, 10:29

      Красно-белые с победой! Очень рад что хоть Спартак не слил кубок. Квинси наше всё!

      5
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      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > OfaZavr 21 сентября 2017, 10:38

      Наш праздник только начинается!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 сентября 2017, 09:58

      Выиграли, молодцы, вот и так всех по списку, пока перерыв не объявят.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 сентября 2017, 08:41

      Выиграли спокойно, без валидола, как я и предсказывал. Жаль, что не увидел новых лиц в основе, особенно Сакалу. Либо Массимо консерватор, либо запас на голову слабее основы.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 сентября 2017, 00:03

      да зато другие слили

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 сентября 2017, 22:25

      А вот Спартак возьмет и сдуру трахнет Ливерпуль,во хохма будет!
      И тогда,на месте Карреры ,сделал бы ход конем: либо заболел бы ,либо
      ,что еще лучше,уволился к бене матери....от этих придурков начальников..

      1
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > alex1951 20 сентября 2017, 23:22

      Основной трахальщик под вопросом.........Квинси Промес в кубковом матче с «Кубанью» (2:0) почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену. Как сообщает официальный сайт красно-белых, завтра голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз.

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 20 сентября 2017, 22:00

      Игра основным составом против клуба из второй десятки фнл ... большая разница в классе команд, ожидаемо, кубани спасибо за игру! Красно-белых с нужной победой! Ждём трофея!!!!

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > 4agaaa 21 сентября 2017, 09:46

      Место в музее имеется.

      12
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 сентября 2017, 21:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За процентное владение мячом и попадание в штанги, очки не начисляют.
      Преимущество Спартака ещё ни о чём не говорит.
      Это уже доказали СКА-Хабаровск, Марибор и Тосно!
      71-я минута 100% пенальти в ворота Спартака!
      Игрок клуба Кубань Алейник входит в штрафную Спартака и готов был выскочить, один на один, на ворота Селихова, но его сбивают и лишают возможности забить гол в ворота Спартака.
      Турбин не ставит 100% пеналь в ворота Спартака!
      Вот вам очередной скандал и судейство в пользу Спартака!
      Забей Кубань с игры или с пенальти, то никто бы не гарантировал победу Спартака в этом матче!
      Грубейшая ошибка арбитра Турбина в пользу Спартака, повлиявшая на дальнейший ход матча!
      Играть оставалось 20-ть минут плюс компенсированное и за это время у команды Кубань было время свести матч к ничьей в основное время, и далее, в серии пенальти, может даже победить!
      Вспомните как Спартак ПРОВАЛИВАЛ концовки матчей и вам станет понятна ЦЕНА вопроса ошибки Турбина!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ, в основное время, или Спартак ПРОИГРАЕТ!
      Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
      - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      Угадайте с первого раза, какое будет судейство в матче Кубань - Спартак!
      Угадать не сложно, а очень ПРОСТО и вы не ошибётесь!
      Игра Спартака с Тосно вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вопиющего судейского БЕЗОБРАЗИЯ боковых и Сельдякова!
      Они, за свои скандалы в пользу Спартака, получили ДВОЙКУ!!!
      А кто Тосно вернёт 2 очка, которые у них СКАНДАЛЬНО отобрали боковые и Сельдяков???
      Перед стартом чемпионата сезона 2017/18, я ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!

      -9
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > VVM1964 20 сентября 2017, 21:46

      Не надо читать этот бред, особенно перед обедом. Пишет питерский журналист по заказу. Всегда одно и тоже.

      8
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > Popularov 20 сентября 2017, 21:52

      Причем тут Тосно ？Вот ты идиот, ты заголовок вообще читаешь прежде чем блювоту эту писать？

      7
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      ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa > Popularov 20 сентября 2017, 21:53

      Не дочитал и до половины - стошнило!!! Тебя случаем не Мирчей зовут?

      6
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > 4agaaa 20 сентября 2017, 22:01

      Это эксперт Всея Руси!

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Popularov 20 сентября 2017, 22:42

      POPULAROV, это псевдоним .
      По данным разведки ,под этим ником скрывается Наполеон из 6-ой палаты....

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > мы_не_рабы 20 сентября 2017, 22:49

      так в чём проблема,не читай-не отвечай,пусть пишет что хочет это его дело.

      -2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Popularov 21 сентября 2017, 00:37

      Тот арбитр,кто судил Спартак получил двойку, а тот кто судил Зенит - пятёрку.......лямов......баксов.

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 20 сентября 2017, 21:32

      Жалко что днище слилось а так уже бы в этом году им должок вернули!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2017, 21:19

      С заслуженной и долгожданной выездной победой нас братья! Да, соперник был не так силён, но зато мотивирован чуть ли ни лучше, чем человек убегающий от медведя. Поэтому, эта победа должна дать команде новый импульс и хорошие эмоции, ведь они себя уже впервые в этом сезоне преодолели. Дальше больше надеюсь. Друзья, поддержим нашу семью в ближайших матчах с Анжи и Ливерпулем! Сейчас мы должны быть все едины и тогда мы сможем выйти из этой непростой ситуации.
      P.S. Антоха красавец, прояви себя не хуже и в следующих матчах!

      5
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      Рейтинг: +157

      Ali77 20 сентября 2017, 21:07

      Антоше здоровья, КБ с победой! Давно я без матерка и крепкого словца не смотрел матчи Спартака))

      7
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