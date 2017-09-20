Кубок России. «Спартак» обыграл «Кубань»

Московский «Спартак» в матче 1/16 Кубка России прошел краснодарскую «Кубань». Победу гостям принесли точные удары Квинси Промеса.

Эта победа стала для красно-белых первой гостевой над кубанцами за последние 13 лет. «Спартак» стал первой столичной командой, пробившейся в следующий раунд Кубка.

Кубок России. 1/16 финала

Кубань – Спартак – 0:2 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Промес, 45+2; 0:2 – Промес, 53.

«Кубань»: Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезен (Нурисов, 85), Гогниев, Обухов (Маляров, 64).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо (Попов, 73), Пашалич, Джано, Самедов, Промес (З. Бакаев, 82), Луис Адриано (Роша, 64).

Предупреждения: Гогниев, 45+2; Марков, 51; Завезен, 85 – нет.

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