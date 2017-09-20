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    Кубок России. ЦСКА проиграл «Авангарду»

    Курский «Авангард» на своем поле провел матч с ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России. Представитель РФПЛ потерпел поражение со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

    Автором единственного гола стал Дмитрий Коробов, в дополнительное время реализовавший пенальти.

    Кубок России. 1/16 финала

    Авангард (Курск) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0; 0:0; 0:0; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Коробов, 114 (с пенальти).

    «Авангард»: Саутин, Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев, Войнов (Митасов, 46 – Болов, 117), Коробов, Гурфов, Нетфуллин, Альшин (Синяев, 76), Аппаев.

    ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников (Тикнизян, 69), Натхо, Гордюшенко (Головин, 95), Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.

    Предупреждения: Кучаев, 73; Натхо, 90+1 – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 19:30
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +5444

      Приус 21 сентября 2017, 10:32

      Баба с воза, кубок ближе.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 сентября 2017, 09:30

      Отряд не заметил потерю бойца.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 сентября 2017, 08:53

      Грустное зрелище представляет нынешний розыгрыш кубка России, турнир интересен единицам серьезных команд. Может сделать призом победителю место в лиге чемпионов?

      12
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      Рейтинг: +168

      DQ1 21 сентября 2017, 06:24

      Гнать этого оланаре к хренам, вообще ниодного полезного действия

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 сентября 2017, 22:12

      Теперь я видел ФССЁ! Кого следующего "Авангард" будет выносить? Или все фавориты предусмотрительно сольются в 1/16? Финал: "Спартак" - "Авангард"??? ))) Даешь ПСЖ с Неймаром на "Трудовых резервах"!!!

      2
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      Рейтинг: +36

      Region 36 20 сентября 2017, 22:09

      Набабкин как всегда... Жопорукий неандерталец

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 20 сентября 2017, 21:34

      Жесть! ЛЕ не мотивирует команды РФПЛ... Слов нет... Бля,зачем вообще тогда на поле выходить!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 сентября 2017, 20:59

      ЦСКА-Масква, Краснодар, Урал, Арсенал = налицо не уважение к турниру. Наказывать штрафами? Ни в коем случае!!! Переводить сразу в "пердив", если нравиться проигрывать этим командам. Пусть играют там. А их место займут другие. Те, кто хочет играть в вышке и в Европе.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 сентября 2017, 20:46

      Щас на дворе капитализьм. Щас все делят,умножают,вычитают ,складывают,
      а посему спортивный принцип отходит на второй план...
      В советское время не было разделений чемп или кубок - бились на смерть,
      На моей памяти только два клуба из низших групп поразили болел Сов.Союза -
      это Карпаты из Львова и по моему Орехово-Зуево...
      ps Долой капитализьм.))))

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > alex1951 20 сентября 2017, 20:56

      Согласен!!!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > +50/-50 20 сентября 2017, 21:05

      А согласен ,наверно,потому,что своими глазами наблюдал в 70-е ,,тот наш футбол,,
      и сравнение явно не в пользу сегодняшнего,со всеми вытекающими....

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 сентября 2017, 20:45

      Курская дуга для красно-синей армии!

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