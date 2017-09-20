Кубок России. ЦСКА проиграл «Авангарду»

Курский «Авангард» на своем поле провел матч с ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России. Представитель РФПЛ потерпел поражение со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

Автором единственного гола стал Дмитрий Коробов, в дополнительное время реализовавший пенальти.

Кубок России. 1/16 финала

Авангард (Курск) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0; 0:0; 0:0; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Коробов, 114 (с пенальти).

«Авангард»: Саутин, Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев, Войнов (Митасов, 46 – Болов, 117), Коробов, Гурфов, Нетфуллин, Альшин (Синяев, 76), Аппаев.

ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников (Тикнизян, 69), Натхо, Гордюшенко (Головин, 95), Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.

Предупреждения: Кучаев, 73; Натхо, 90+1 – нет.

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