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    Спаллетти пообещал брить голову Икарди каждый день

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти пообещал, что будет лично брить голову форварду своей команды Мауро Икарди каждый день, если он продолжит забивать голы.

    «Он сегодня снова забил, теперь будем брить ему голову каждый день», – сказал Спаллетти.

    Матч пятого тура итальянской Серии А «Болонья» – «Интер» завершился со счетом 1:1. В составе миланского клуба отметился голом Мауро Икарди, который на старте сезона забил уже шесть голов. Перед этим матчем он постригся наголо.

    Источник: Football Italia

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    20.09.2017 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 сентября 2017, 09:00

      Главное не переусердствовать)

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