Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри: «В матче с «Фиорентиной» сыграет Щесны, Буффону дадим отдохнуть»

    Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча пятого тура Серии А против «Фиорентины» заявил, что в воротах команды случится перестановка: играть будет поляк Войцех Щесны.

    «В стане нашего соперника случился некий переходный период, но это не означает, что мы сможем его победить спустя рукава. Однако у нас не сыграет Джанлуиджи Буффон. Решили дать ему отдохнуть. Соответственно, показывать себя будет Щесны.

    Прекрасно, когда у нас есть два таких голкипера. Им нужно предоставлять шансы обоим. Также у нас не сыграет Маттиа Де Шильо. Вероятно, отдых получит и Джорджио Кьеллини», – приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

    Матч против «фиалок» пройдет 21 сентября и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2017 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11