Аллегри: «В матче с «Фиорентиной» сыграет Щесны, Буффону дадим отдохнуть»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча пятого тура Серии А против «Фиорентины» заявил, что в воротах команды случится перестановка: играть будет поляк Войцех Щесны.

«В стане нашего соперника случился некий переходный период, но это не означает, что мы сможем его победить спустя рукава. Однако у нас не сыграет Джанлуиджи Буффон. Решили дать ему отдохнуть. Соответственно, показывать себя будет Щесны.

Прекрасно, когда у нас есть два таких голкипера. Им нужно предоставлять шансы обоим. Также у нас не сыграет Маттиа Де Шильо. Вероятно, отдых получит и Джорджио Кьеллини», – приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

Матч против «фиалок» пройдет 21 сентября и начнется в 21:45 по Москве.