Бундеслига. «Бавария» разгромила «Шальке», РБ «Лейпциг» проиграл «Аугсбургу»

Состоялись очередные матчи пятого тура немецкого чемпионата. Действующий победитель без видимых проблем справился с соперником, а еще один участник Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» в гостях проиграл «Аугсбургу».

Во встрече «Вольфсбурга» и «Вердера» зафиксирована результативная ничья.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Грегорич, 4.

Вольфсбург – Вердер – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ориги, 28; 1:1 – Бартелс, 56.

Шальке – Бавария – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Левандовски, 25 (с пенальти); 0:2 – Родригес, 29; 0:3 – Видаль, 75.

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