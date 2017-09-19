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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Шальке», РБ «Лейпциг» проиграл «Аугсбургу»

    Состоялись очередные матчи пятого тура немецкого чемпионата. Действующий победитель без видимых проблем справился с соперником, а еще один участник Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» в гостях проиграл «Аугсбургу».

    Во встрече «Вольфсбурга» и «Вердера» зафиксирована результативная ничья.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грегорич, 4.

    Вольфсбург – Вердер – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ориги, 28; 1:1 – Бартелс, 56.

    Шальке – Бавария – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 25 (с пенальти); 0:2 – Родригес, 29; 0:3 – Видаль, 75.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 23:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 сентября 2017, 06:24

      неожиданно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 20 сентября 2017, 00:17

      Бавария

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 20 сентября 2017, 00:04

      Эх, не так))

      0
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