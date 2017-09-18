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    РФПЛ. «Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Уфы»

    В матче 10-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» – 3:0. Авторами голов в составе петербургского клуба стали Себастьян Дриусси, Доменико Кришито и Александр Кокорин.

    Таким образом, сине-бело-голубые набрали 24 очка и упрочили лидерство в турнирной таблице. «Уфа» – 11-я.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дриусси, 9; 2:0 – Кришито, 22 (с пенальти); 3:0 – Кокорин, 77.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа (Капленко, 82), Ерохин, Краневиттер (Паредес, 86), Дриусси (Ригони, 64), Кокорин, Дзюба.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Ваньек, 63), Игбун, Фатай (Сысуев, 72).

    Предупреждение: нет – Пауревич, 83.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 21:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2017, 00:41

      20 минут второго тайма напомнили игру Спартака с Тосно , потом Зенит опять заиграл лучше

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 19 сентября 2017, 00:39

      А надо было больше отправлять)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 00:00

      Кто бы сомневался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 сентября 2017, 22:48

      Деньги рулят!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 18 сентября 2017, 22:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судьи тоже люди хотят жить хорошо. Сегодня зенит подкинул завтра спартак потом цска- от это го никуда не деться . Всё у нас в стране можно купить и продать а спорт и тем более футбол где крутятся немалые деньги у нас очень даже коррумпирован! Ну это моё мнение.Может я и неправ .

      -4
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > minaev23 18 сентября 2017, 22:34

      как вы задолбали нытики

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > smersh45 18 сентября 2017, 23:16

      нытики жить честно?

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 сентября 2017, 22:03

      С победой !!!! Всё получится !!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 21:57

      Дзюбы роет, но пока мимо, Кокорин лёгок, полезен и результативен, наконец-то проявился Дриусси и стабильно блистает Нобоа!!!…
      Уфа играла и старалась, но против такого Зенита мало аргументов!!…
      Зенит с победой!!...

      8
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 18 сентября 2017, 21:55

      А ведь второй гол надуманный, мяч-то покинул пределы поля.

      4
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Leon_ARS 18 сентября 2017, 22:35

      рука была до выхода мяча за пределы поля

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > smersh45 19 сентября 2017, 01:43

      Не, не, не, есть ролик, прямо от углового флажка, там чётко видно, что мяч вышел, а потом рука. Я, не подвергаю сомнению победу бомжей, они и без этого пенальти выиграли бы, я ради справедливости.

      0
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Leon_ARS 19 сентября 2017, 05:46

      Мяч попал в руку Засееву (13 номер). Потом уже вышел за линию и Маммана попал в руку игроку Уфы. Дело здесь в первой руке

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