РФПЛ. «Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Уфы»

В матче 10-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» – 3:0. Авторами голов в составе петербургского клуба стали Себастьян Дриусси, Доменико Кришито и Александр Кокорин.

Таким образом, сине-бело-голубые набрали 24 очка и упрочили лидерство в турнирной таблице. «Уфа» – 11-я.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дриусси, 9; 2:0 – Кришито, 22 (с пенальти); 3:0 – Кокорин, 77.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа (Капленко, 82), Ерохин, Краневиттер (Паредес, 86), Дриусси (Ригони, 64), Кокорин, Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Ваньек, 63), Игбун, Фатай (Сысуев, 72).

Предупреждение: нет – Пауревич, 83.

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