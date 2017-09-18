Эмери: «О том, кто пробивает пенальти в матче, футболистам нужно договариваться между собой на поле»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что между форвардами его команды Эдисоном Кавани и Неймаром нет конфликта из-за ситуации возникшей в воскресном матче.

«Считаю, что в любой команде должно быть несколько пенальтистов. У нас одним является Кавани, другим – Неймар.

О том, кто пробивает пенальти в матче, футболистам нужно договариваться между собой на поле. В будущем, возможно, мы будем решать этот вопрос внутри команды, потому что оба игрока способны реализовывать такие удары.

Если игроки не могут договориться между собой сами, то это буду делать я. Но я не хочу, чтобы это стало для нас проблемой», – сказал Эмери.

Напомним, что нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хотел исполнить штрафной удар в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом». Пробить уругвайцу не позволил одноклубник Даниэль Алвес, который отобрал мяч у уругвайца и передал его своему соотечественнику Неймару. Позже уже сам Кавани не позволил Неймару исполнить пенальти, однако промахнулся с одиннадцатиметровой отметки.