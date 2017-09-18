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    Эмери: «О том, кто пробивает пенальти в матче, футболистам нужно договариваться между собой на поле»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что между форвардами его команды Эдисоном Кавани и Неймаром нет конфликта из-за ситуации возникшей в воскресном матче.

    «Считаю, что в любой команде должно быть несколько пенальтистов. У нас одним является Кавани, другим – Неймар.

    О том, кто пробивает пенальти в матче, футболистам нужно договариваться между собой на поле. В будущем, возможно, мы будем решать этот вопрос внутри команды, потому что оба игрока способны реализовывать такие удары.

    Если игроки не могут договориться между собой сами, то это буду делать я. Но я не хочу, чтобы это стало для нас проблемой», – сказал Эмери.

    Напомним, что нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хотел исполнить штрафной удар в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом». Пробить уругвайцу не позволил одноклубник Даниэль Алвес, который отобрал мяч у уругвайца и передал его своему соотечественнику Неймару. Позже уже сам Кавани не позволил Неймару исполнить пенальти, однако промахнулся с одиннадцатиметровой отметки.

    Источник: Goal.com

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    18.09.2017 06:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 18 сентября 2017, 20:28

      Не тренер, а трусливый подкаблучник арабов...как такое может говорить тренер...тренер все до мельчайших деталей должен распределять в игре команды...Позор ПСЖ, позор!!!

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 18 сентября 2017, 13:15

      Алвешу не надо было так поступать)

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 сентября 2017, 13:10

      молокосос только пришёл в команду, а уже качает права. Кавани там лучший бомбардир в истории ПСЖ.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 сентября 2017, 11:20

      По игре Лион скушал псж...

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