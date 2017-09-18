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    Черчесов: «Сборной России Дибала не нужен»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что национальной команде не нужны такие игроки, как нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. Специалист дал понять, что нужно верить в своих футболистов.

    «Нам Дибала не нужен. У нас есть свои. Поверьте, в них надо просто верить и чуть-чуть направить, вот и все. Не нужен нам никто.

    Кто есть – это наши. Их надо просто разглядеть, как нас в свое время разглядывали, а также направить и объединить. Тогда есть шанс», – заявил Черчесов в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

    Стоит отметить, что Дибала сегодня оформил хет-трик в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 01:18
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +161

      adekvat 19 сентября 2017, 07:15

      Нет не нужен Дибала и Кокорин не нужен, и вообще Ювентус, Зенит это не команды, в сборную буду брать игроков из Тосно, СКА, они мне опу лижут,а победы и игра это не важно.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 сентября 2017, 18:21

      А Дибала очень просился в сборную России? Там сколько еще желающих в нашей сборной играть из Ювентуса, ПСЖ, Барсы, Баварии....? От всех откажемся!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 сентября 2017, 12:21

      Сколько дорожек нормальному человеку занюхать,чтобы такое сказать? Оказывается,наших игроков надо" направить и объединить"?Как-то попадался мне в сети весёлый плакат с Гитлером.Фюрер стоял там с поднятой рукой и внизу текст:" На куй -это прямо и немного направо".Какое совпадение-тоже направлял немного....

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 сентября 2017, 10:30

      Это только одна фамилия, у него список на десяти листах, кто ему не нужен.

      12
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      Рейтинг: +5444

      Приус 18 сентября 2017, 10:20

      Если пошутил, то не смешно, если серьезно - то дурак.

      14
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 сентября 2017, 09:51

      Станислав Черчесов подчеркнул, что национальной команде не нужны такие игроки, как нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.
      Конечно не нужен. Ведь абсолютное большинство голов забиваются после "умных и острых" передач от партнеров. Кто голевые пасы у нас раздавать будет (Дзага частенько не играет из-за травм)? Нет паса - нет гола. Если в команде нет надежных, техничных, умеющих видеть поле и отдать "острый" пас игроков центральной линии, то ей и Криштиану с Леонелем вместе взятые не помогут.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Dominator777 18 сентября 2017, 18:22

      У Черчесова слово "как" отсутствует! Вот и понимают все как могут!

      0
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      Рейтинг: +5856

      AtticusFinch 18 сентября 2017, 09:47

      Гнать его в шею вместе Мудко!!!

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 сентября 2017, 09:40

      Фетисов минуту рот не мог закрыть после такого заявления.

      11
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 сентября 2017, 09:37

      "... в них надо просто верить и чуть-чуть направить, вот и все." Всего-то. И где результат твоей веры и направления. 64 место в рейтинге.

      2
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка > polt 18 сентября 2017, 10:37

      официальные матчи ценятся в 4 раза дороже, чем товарищеские. Россия, как хозяйка чемпионата мира, не принимает участие в отборочном цикле, по-этому и не набирает очки в рейтинге. Так всегда было, алё

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      Рейтинг: +4934

      polt > МашкинаЛяжка 18 сентября 2017, 22:27

      спасибо, вразумил.

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 18 сентября 2017, 09:33

      Самодур,упертый

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