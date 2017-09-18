Черчесов: «Сборной России Дибала не нужен»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что национальной команде не нужны такие игроки, как нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. Специалист дал понять, что нужно верить в своих футболистов.

«Нам Дибала не нужен. У нас есть свои. Поверьте, в них надо просто верить и чуть-чуть направить, вот и все. Не нужен нам никто.

Кто есть – это наши. Их надо просто разглядеть, как нас в свое время разглядывали, а также направить и объединить. Тогда есть шанс», – заявил Черчесов в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Стоит отметить, что Дибала сегодня оформил хет-трик в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1).