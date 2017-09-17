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    РФПЛ. «Рубин» проиграл «Уралу»

    В матче 10-го тура РФПЛ «Урал» в гостях одержал минимальную победу над «Рубином» – 1:0. Автором единственного гола стал Эрик Бикфалви.

    После этого результата екатеринбургский клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Рубин» – шестой.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бикфалви, 87.

    «Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ (Лестьенн, 85), Канунников, Жемалетдинов (Азмун, 57).

    «Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Манучарян (Евсеев, 65), Емельянов, Чантурия (Данцев, 60), Кулаков, Бумаль, Бикфалви.

    Предупреждения: Гранат, 63 – Чантурия, 31; Бавин, 61.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2017 18:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 сентября 2017, 09:38

      Тут казанский гол не засчитали из-за весьма тонкого вне игры.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 сентября 2017, 09:26

      Рубин дома проиграл - Бердыев молодец, верим, удачи.
      Спартак в гостях сыграл вничью - Каррера физрук, бардак, пердив.
      ГДЕ ЛОГИКА?

      8
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 17 сентября 2017, 21:35

      Урал молодцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      rasim05 17 сентября 2017, 19:54

      Вроде игра выстраивается, моменты есть, но вот с реализацией беда. Удачи Бекиевичу и терпение фанам Рубина.

      2
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 17 сентября 2017, 19:20

      нет центрального напа нормального. Азмун форму наберет, будет интереснее. а с Кануном в атаке - это похороны

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 сентября 2017, 19:19

      урал-даешь лигу европы

      0
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      Рейтинг: +15

      Iron Angel 17 сентября 2017, 19:11

      Отлично!Продажная марионетка Пердыев облажался!Урал - красавцы!

      -3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 сентября 2017, 19:10

      Бердыев чётки чтоли дома забыл? Че за фигня?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 сентября 2017, 18:58

      День отчаяния, отскоков и неожиданностей!!!
      Урал с победой!!... Важной и нужной!!!...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 сентября 2017, 18:51

      Не ладно в султанате..не ладно..

      2
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