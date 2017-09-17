РФПЛ. «Рубин» проиграл «Уралу»

В матче 10-го тура РФПЛ «Урал» в гостях одержал минимальную победу над «Рубином» – 1:0. Автором единственного гола стал Эрик Бикфалви.

После этого результата екатеринбургский клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Рубин» – шестой.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бикфалви, 87.

«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ (Лестьенн, 85), Канунников, Жемалетдинов (Азмун, 57).

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Манучарян (Евсеев, 65), Емельянов, Чантурия (Данцев, 60), Кулаков, Бумаль, Бикфалви.

Предупреждения: Гранат, 63 – Чантурия, 31; Бавин, 61.

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