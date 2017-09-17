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    РФПЛ. «СКА-Хабаровск» и «Ахмат» сыграли вничью

    В матче 10-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» – 2:2. На голы Константина Савичева и Венцислава Христова гости ответили забитыми мячами Аблае Мбенгуе и Антона Швеца.

    Таким образом, грозненский клуб остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, хабаровчане – 14-е.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    СКА-Хабаровск – Ахмат (Грозный) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Савичев, 13; 1:1 – Мбенгуе, 65; 1:2 – Швец, 82; 2:2 – Христов, 88.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Христов, 71), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян (Федотов, 67), Карасев, Маркович (Барбаро, 77).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши (Раванелли, 64), Швец, Исмаэл, Садаев (Бериша, 60), Митришев, Лео (Мбенгуе, 59).

    Предупреждения: Корян, 62; Наваловский, 82 – Швец, 58; Бериша, 83.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2017 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 17 сентября 2017, 13:12

      Грубая ошибка была у Эсмаеля..

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