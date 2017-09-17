РФПЛ. «СКА-Хабаровск» и «Ахмат» сыграли вничью

Грубая ошибка была у Эсмаеля..
В матче 10-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» – 2:2. На голы Константина Савичева и Венцислава Христова гости ответили забитыми мячами Аблае Мбенгуе и Антона Швеца.
Таким образом, грозненский клуб остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, хабаровчане – 14-е.
Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур
СКА-Хабаровск – Ахмат (Грозный) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Савичев, 13; 1:1 – Мбенгуе, 65; 1:2 – Швец, 82; 2:2 – Христов, 88.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Христов, 71), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян (Федотов, 67), Карасев, Маркович (Барбаро, 77).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши (Раванелли, 64), Швец, Исмаэл, Садаев (Бериша, 60), Митришев, Лео (Мбенгуе, 59).
Предупреждения: Корян, 62; Наваловский, 82 – Швец, 58; Бериша, 83.