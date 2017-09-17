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    Коутиньо опроверг переход в «Барселону» следующим летом

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» в период летнего трансферного окна.

    «Для меня было большой честь получить предложение от такого клуба. Тем не менее, честью для меня также является и выступление за «Ливерпуль». Я всегда уважал клуб и его болельщиков.

    С переходом в «Барселону» в следующем году меня ничто не связывает», – сказал 25-летний бразилец.

    Напомним, в августе английский клуб отклонил предложение сине-гранатовых по Коутиньо в размере 130 миллионов евро.

    Позже появилась информация о конфликте игрока с главным тренером Юргеном Клоппом. Согласно beIN, игрок попросил клуб не включать его в заявку на Лигу чемпионов. Коутиньо также пропустил четыре тура АПЛ. В это время хавбек не имел проблем со здоровьем и играл за сборную Бразилии в матчах квалификации к ЧМ-2018 против Эквадора (2:0) и Колумбии (1:1).

    В минувшем сезоне Коутиньо забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    17.09.2017 00:55
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 17 сентября 2017, 16:09

      Потому что сдулся за считанные недели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      ElmaddinV 17 сентября 2017, 11:09

      Правильно сделал

      0
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