Ди Франческо: «Рома» в матче с «Вероной» приберегла голы для следующих игр»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо в интервью Mediaset Premium подвел итог победе над «Вероной» в матче 4-го тура Серии А.

«В таких матчах надо побеждать, ведь в конечном итоге они играют большую роль. Конечно, мы могли забить и больше, но, возможно, решили приберечь голы для следующих игр. Стефан Эль-Шаарави и Дженгиз Ундер проделали отличную работу и заслужили того, чтобы их фамилии оказались на табло.

Я доволен своей командой. Мы сделали большое дело, а именно этого я и хотел. Впереди у нас еще один матч, поэтому надо продолжать в том же духе», – сказал 48-летний итальянец.

«Рома» с шестью очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. 20-го сентября римский клуб встретится с «Беневенто» в рамках 5-го тура.