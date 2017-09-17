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    Ди Франческо: «Рома» в матче с «Вероной» приберегла голы для следующих игр»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо в интервью Mediaset Premium подвел итог победе над «Вероной» в матче 4-го тура Серии А.

    «В таких матчах надо побеждать, ведь в конечном итоге они играют большую роль. Конечно, мы могли забить и больше, но, возможно, решили приберечь голы для следующих игр. Стефан Эль-Шаарави и Дженгиз Ундер проделали отличную работу и заслужили того, чтобы их фамилии оказались на табло.

    Я доволен своей командой. Мы сделали большое дело, а именно этого я и хотел. Впереди у нас еще один матч, поэтому надо продолжать в том же духе», – сказал 48-летний итальянец.

    «Рома» с шестью очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. 20-го сентября римский клуб встретится с «Беневенто» в рамках 5-го тура.

    Источник: Football Italia

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    17.09.2017 00:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 17 сентября 2017, 20:29

      Надеюсь

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