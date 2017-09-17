Семшов: «В 2003 году на меня выходил «Вильярреал»

Член тренерского штаба «Арсенала» Игорь Семшов рассказал о предложениях из Европы в бытность игроком и оценил уровень чемпионата России.

«Предложения поиграть за рубежом поступали после Евро-2008, когда мне было за тридцать. Не стал их рассматривать. В 2003 году «Торпедо» играло в Кубке УЕФА против «Вильярреала», вроде испанцы выходили на меня. Но не сложилось. Думаю, когда я играл, уровень в РФПЛ был повыше, особенно у тех, кто занимал места ниже седьмого-восьмого. Финансовая составляющая этих клубов была ровнее, сейчас многие просто выживают.

В чем отличие иностранных тренеров от российских? В полном доверии к футболисту, что предполагает ответную реакцию. Это касается и быта. Когда после отпуска работали с ребятами, не раз говорил футболистам: «Мы с вами на поле 3 часа максимум, а в сутках у вас остается еще 21 час. Вы должны знать, когда лечь спать, когда пообедать, когда пойти в кино или погулять с детьми». Никакой тренер не поможет, если нет профессионального отношения к делу. За два-три дня до матча футболист обязан себя ограничивать во всем. Никаких походов в кино и так далее. Самоподготовка в большом спорте на первом месте», — сказал 39-летний Семшов.

Россиянин вошел в тренерский штаб тульского клуба в январе. Во время профессиональной карьеры он выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов».