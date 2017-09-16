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    Гончаренко: «Гораздо сложнее играть в квалификации Лиги чемпионов, чем в группе, потому что там у тебя два матча, а не шесть»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Ростовом» (2:0) в поединке 10-го тура РФПЛ. Специалист также заявил, что армейцев, которые помимо Премьер-лиги выступают в Лиге чемпионов и кубке России, не пугает такой плотный игровой график.

    «Сказался ли матч с «Бенфикой»? Может быть, только в конце встречи. А так, я считаю, что мы правильно отделяем Лигу чемпионов от чемпионата России.

    Мы говорили с командой о том, что соперник будет глубоко обороняться, поэтому важно найти лазейку, чтобы забить и соперник раскрылся. Несложно проследить, что ЦСКА проигрывал командам, которые глубоко играли в защите. Сегодня футбол шел на встречных курсах, могли победить с более крупным счетом.

    Насыщенный календарь? Мы уже два месяца живем в таком графике, поэтому ничего нового. Гораздо сложнее играть в квалификации Лиги чемпионов, чем в групповом турнире, потому что возрастает цена ошибки. А здесь у тебя шесть матчей. Что касается игры с Курском в Кубке России, то мы сделаем ротацию», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 18:52
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