Гончаренко: «Гораздо сложнее играть в квалификации Лиги чемпионов, чем в группе, потому что там у тебя два матча, а не шесть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Ростовом» (2:0) в поединке 10-го тура РФПЛ. Специалист также заявил, что армейцев, которые помимо Премьер-лиги выступают в Лиге чемпионов и кубке России, не пугает такой плотный игровой график.

«Сказался ли матч с «Бенфикой»? Может быть, только в конце встречи. А так, я считаю, что мы правильно отделяем Лигу чемпионов от чемпионата России.

Мы говорили с командой о том, что соперник будет глубоко обороняться, поэтому важно найти лазейку, чтобы забить и соперник раскрылся. Несложно проследить, что ЦСКА проигрывал командам, которые глубоко играли в защите. Сегодня футбол шел на встречных курсах, могли победить с более крупным счетом.

Насыщенный календарь? Мы уже два месяца живем в таком графике, поэтому ничего нового. Гораздо сложнее играть в квалификации Лиги чемпионов, чем в групповом турнире, потому что возрастает цена ошибки. А здесь у тебя шесть матчей. Что касается игры с Курском в Кубке России, то мы сделаем ротацию», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».