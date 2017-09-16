ФНЛ. «Енисей» обыграл «Олимпиец», «Сибирь» победила в Ярославле

Состоялись очередные матчи 14 тура ФНЛ. Лидер соревнования красноярский «Енисей» справился с соперником в Нижнем Новгороде. Сибиряки последний раз проигрывали 30 июля.

В другом поединке новосибирская «Сибирь» сумела увезти три очка из Ярославля. Победу гостям принес Александр Дегтярев.

Первенство ФНЛ. 14-й тур

Олимпиец (Нижний Новгород) – Енисей (Красноярск) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ганиев, 8 (в свои ворота); 0:2 – Сердеров, 30.

Шинник (Ярославль) – Сибирь (Новосибирск) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дегтярев, 69.

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