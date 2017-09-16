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    ФНЛ. «Енисей» обыграл «Олимпиец», «Сибирь» победила в Ярославле

    Состоялись очередные матчи 14 тура ФНЛ. Лидер соревнования красноярский «Енисей» справился с соперником в Нижнем Новгороде. Сибиряки последний раз проигрывали 30 июля.

    В другом поединке новосибирская «Сибирь» сумела увезти три очка из Ярославля. Победу гостям принес Александр Дегтярев.

    Первенство ФНЛ. 14-й тур

    Олимпиец (Нижний Новгород) – Енисей (Красноярск) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ганиев, 8 (в свои ворота); 0:2 – Сердеров, 30.

    Шинник (Ярославль) – Сибирь (Новосибирск) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Дегтярев, 69.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 16:53
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