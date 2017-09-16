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    ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Балтику», «Динамо» справилось с «Тюменью»

    Завершились очередные матчи 14 тура ФНЛ. Самарские «Крылья Советов» дома уверенно справились с калининградской «Балтикой», а санкт-петербургское «Динамо» дома забило два безответных гола тюменцам.

    В еще одном поединке «Кубань» и «Факел» победителя не выявили.

    Первенство ФНЛ. 14-й тур

    Динамо (Санкт-Петербург) – Тюмень – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Барсов, 18; 2:0 – Барсов, 65.

    Крылья Советов (Самара) – Балтика (Калининград) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корниленко, 13; 2:0 – Чочиев, 57; 3:0 – Самодин, 66.

    Кубань (Краснодар) – Факел (Воронеж) – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Алейник, 21; 2:0 – Гогниев, 35; 2:1 – Сердюк, 44; 2:2 – Мичуренков, 50.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 20:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      SERG63 17 сентября 2017, 05:04

      КС на одного больше на этот раз получилось.

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