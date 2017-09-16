ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Балтику», «Динамо» справилось с «Тюменью»

Завершились очередные матчи 14 тура ФНЛ. Самарские «Крылья Советов» дома уверенно справились с калининградской «Балтикой», а санкт-петербургское «Динамо» дома забило два безответных гола тюменцам.

В еще одном поединке «Кубань» и «Факел» победителя не выявили.

Первенство ФНЛ. 14-й тур

Динамо (Санкт-Петербург) – Тюмень – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Барсов, 18; 2:0 – Барсов, 65.

Крылья Советов (Самара) – Балтика (Калининград) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Корниленко, 13; 2:0 – Чочиев, 57; 3:0 – Самодин, 66.

Кубань (Краснодар) – Факел (Воронеж) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Алейник, 21; 2:0 – Гогниев, 35; 2:1 – Сердюк, 44; 2:2 – Мичуренков, 50.

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