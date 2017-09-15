РФПЛ. «Арсенал» обыграл «Динамо», серия бело-голубых без побед увеличилась до пяти матчей

«Арсенал» в матче-открытии 10-го тура РФПЛ с минимальным счетом обыграл «Динамо». Голом отметился Максим Беляев.

Команда Миодрага Божовича набрала 11 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. Московский клуб с 8-ю баллами остался на 11-й.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Беляев, 17.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов (Ткачев, 78), Бурчану, Александров, Каушич (Денисов, 90+2), Шевченко, Джорджевич (Расич, 86).

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков (Шунич, 42), Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Панченко (Вандерсон, 68), Тиам (Зотов, 46), Бечирай.

Предупреждения: Шевченко, 67; Комбаров, 90+4 – Соснин, 25; Терехов, 44..

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