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    РФПЛ. «Арсенал» обыграл «Динамо», серия бело-голубых без побед увеличилась до пяти матчей

    «Арсенал» в матче-открытии 10-го тура РФПЛ с минимальным счетом обыграл «Динамо». Голом отметился Максим Беляев.

    Команда Миодрага Божовича набрала 11 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. Московский клуб с 8-ю баллами остался на 11-й.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Беляев, 17.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов (Ткачев, 78), Бурчану, Александров, Каушич (Денисов, 90+2), Шевченко, Джорджевич (Расич, 86).

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков (Шунич, 42), Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Панченко (Вандерсон, 68), Тиам (Зотов, 46), Бечирай.

    Предупреждения: Шевченко, 67; Комбаров, 90+4 – Соснин, 25; Терехов, 44..

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 21:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 сентября 2017, 07:39

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 сентября 2017, 00:42

      посмотрел матч.....такое впечатление, что игра куплена!!! Динамовцы не хотели забивать....

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 сентября 2017, 00:35

      Опять пролет!!!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 15 сентября 2017, 22:08

      Динамо походу решило в пердив вернуться...Здесь им не интересно.

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 15 сентября 2017, 21:56

      Туляков - с победой!!! Молодцы!!!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 сентября 2017, 21:42

      Я так понимаю ,что Динамо не ставило себе цель
      ве!рнуться в Пердив,но то что команда вытворяет
      ниже всякой критики!

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 сентября 2017, 21:26

      Динамо идёт по стопам Торпедо. Печально когда деградируют такие монстры советского футбола!

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