Кокорин: «Меня рано сравнивать с Месси»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Вардаром» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором он оформил дубль и сделал голевую передачу. Россиянин подчеркнул, что его рано сравнивать с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кокорин записал на свой счет уже 11 голов.

«Моя результативность – сказка? Не то что сказка... Это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне – получалось не очень.

Мою результативность сравнивают со статистикой Месси? Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси – великий футболист, а наши... Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой», – заявил Кокорин.

Почему с Кокорина нужно брать пример