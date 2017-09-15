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    Кокорин: «Меня рано сравнивать с Месси»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Вардаром» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором он оформил дубль и сделал голевую передачу. Россиянин подчеркнул, что его рано сравнивать с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    Напомним, что в нынешнем сезоне Кокорин записал на свой счет уже 11 голов.

    «Моя результативность – сказка? Не то что сказка... Это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне – получалось не очень.

    Мою результативность сравнивают со статистикой Месси? Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси – великий футболист, а наши... Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой», – заявил Кокорин.

    Почему с Кокорина нужно брать пример

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2017 12:30
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 28 сентября 2017, 14:59

      Размечтался. А Дзюбу давайте с Роналду сравнивать, ещё Мамаев крутяшка есть - сборная звёзд Европы!

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      Рейтинг: +60

      lim0n7 27 сентября 2017, 16:00

      Месси – великий футболист, а наши... "Распивают шампусик и гуляют до утра" хотел сказать Кокоша))) но это уже другая история!

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 16 сентября 2017, 15:35

      Да его никто и не сравнивает с Месси, сравнили статистику результативности в этом сезоне. А Тут уже топтать его набросились петухи какие-то. К тому же Кокорин ответил адекватно.

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      Рейтинг: +51

      гость..... 15 сентября 2017, 19:47

      Кокорин, запомни раз и навсегда, наркодрот изредка оформляющий дубли малоизвестным командам и ничего "немогущий" сделать на крупных турнирах против серьезных команд и сборных, никогда не встанет на одну ступень с Месси. Пусть даже последний уже не первый сезон показывает не лучшую форму.

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      Рейтинг: +139

      Антон Л 15 сентября 2017, 19:27

      Молодец, что прибавил. Респект за это.
      Но даже близко с Месси никогда не будет. Просто не тот уровень.

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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 15 сентября 2017, 18:10

      В таких сравнениях всегда есть доля шутки и язвительности. НО. вот все кто язвят про Кокошу задумайтесь что в следующем году ЧЕМПИОНАТ МИРА в России. Я не думаю, что еще до одного доживу. Не доживу. Я бы на вашем месте молился на то, чтобы все игроки сборной разогнались за этот год как Кокорин. А не его демотивировал. Я хочу увидеть сборную из 11 таких как Саша в этой форме.

      1
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      Рейтинг: +51

      гость..... > Красногорск_Фан 15 сентября 2017, 19:49

      Я тебе руку даю на отсечение, что уже к середине сезона этот м.к будет демонстрировать свой обычный раздолбайский уровень.

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      Рейтинг: +115

      lexa2154 15 сентября 2017, 16:23

      В этом году он красава, и отвечает адекватно и правильно, ему поменяли позицию и заиграл паря...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 сентября 2017, 15:12

      Никто и не сравнивает и не будет,пусть не волнуется

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 15 сентября 2017, 14:53

      Просто журналист его сравнил в послематчевом интервью. Ему нужно было что-то ответить и он это сделал вполне адекватно...

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 сентября 2017, 14:52

      Кокорин после забитого дубля: "Рано сравнивать меня с Месси...."
      Кокорин после хет-трика: "Самое время сравнивать меня с Месси....."
      Кокорин после покера: "какой там Месси? Я лучше!!!"

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