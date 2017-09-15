Лига Европы. «Арсенал» одержал волевую победу над «Кельном», «Црвена Звезда» и БАТЭ сыграли вничью

Состоялись первые матчи в рамках группы Н Лиги Европы. Английский «Арсенал», пропустив первым, сумел выправить ситуацию и довести поединок с немецким «Кельном» до победы.

В другом матче квартета белорусский БАТЭ добился ничьей с сербской «Црвеной Звездой», выбившей на пути в группу российский «Краснодар».

Лига Европы. Группа Н. 1-й тур

Арсенал (Англия) – Кельн (Германия) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кордоба, 9; 1:1 – Колашинац, 49; 2:1 – Санчес, 67; 3:1 – Бельерин, 82.

Црвена Звезда (Сербия) – БАТЭ (Беларусь) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Радоньич, 54; 1:1 – Сигневич, 72.

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