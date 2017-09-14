Петреску отказался идти работать в сборную Румынии

Главный тренер румынского ЧФР «Клуж» Дан Петрску ответил отказом румынской федерации футбола на предложение возглавить сборную страны. Об этом сообщает официальный сайт нынешнего работодателя специалиста.

«Наша команда благодарна за такое доверие к Петреску, однако он никуда отсюда не уйдет. Тренер совместно с клубом принял такое решение. Цель «Клужа» – вернуться в еврокубки, и мы будем к ней идти», – говорится в релизе.

Отметим, что этот специалист работал в России с московским «Динамо» и краснодарской «Кубанью».