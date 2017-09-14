Экс-тренер «Динамо» и «Кубани» Петреску является главным кандидатом на назначение в сборную Румынии

Не везёт нам с румынами..
Не везёт нам с евреями..
Не везёт со славянами..
Видно все мы,бля,.."mon ami"
В сборной Румынии случилась тренерская отставка. Немецкий специалист Кристоф Даум покинул свой пост, сообщает Deutsche Welle. Он проработал чуть больше года, и румыны при нем утратили шансы на попадание на чемпионат мира-2018.
Главным претендентом на должность рулевого румынской сборной является Дан Петреску, работающий сейчас с клубом ЧФР.
Отметим, что этот специалист работал в России с московским «Динамо» и краснодарской «Кубанью».