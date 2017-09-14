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    Экс-тренер «Динамо» и «Кубани» Петреску является главным кандидатом на назначение в сборную Румынии

    В сборной Румынии случилась тренерская отставка. Немецкий специалист Кристоф Даум покинул свой пост, сообщает Deutsche Welle. Он проработал чуть больше года, и румыны при нем утратили шансы на попадание на чемпионат мира-2018.

    Главным претендентом на должность рулевого румынской сборной является Дан Петреску, работающий сейчас с клубом ЧФР.

    Отметим, что этот специалист работал в России с московским «Динамо» и краснодарской «Кубанью».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 19:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 сентября 2017, 20:17

      Не везёт нам с румынами..
      Не везёт нам с евреями..
      Не везёт со славянами..
      Видно все мы,бля,.."mon ami"

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