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    Лига чемпионов. «Порту» проиграл «Бешикташу», РБ «Лейпциг» и «Монако» разошлись миром

    Завершились первые матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартете G. Португальский «Порту» на своем поле не смог совладать с турецким «Бешикташем». Единственный гол хозяев забит гостями в свои ворота.

    Немецкий РБ «Лейпциг» и «Монако» обменялись голами.

    Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

    Порту (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Талиска, 13; 1:1 – Тошич, 21 (в свои ворота); 1:2 – Тосун, 28; 1:3 – Бабел, 86.

    РБ Лейпциг (Германия) – Монако – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Форсберг, 33; 1:1 – Тилеманс, 34.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 00:03
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