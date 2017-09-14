Лига чемпионов. «Порту» проиграл «Бешикташу», РБ «Лейпциг» и «Монако» разошлись миром

Завершились первые матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартете G. Португальский «Порту» на своем поле не смог совладать с турецким «Бешикташем». Единственный гол хозяев забит гостями в свои ворота.

Немецкий РБ «Лейпциг» и «Монако» обменялись голами.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

Порту (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Талиска, 13; 1:1 – Тошич, 21 (в свои ворота); 1:2 – Тосун, 28; 1:3 – Бабел, 86.

РБ Лейпциг (Германия) – Монако – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Форсберг, 33; 1:1 – Тилеманс, 34.

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