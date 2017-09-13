Нигматуллин: «Сегодня и в Словении узнают, что Глушаков – это похороны. «Спартак» точно не проиграет»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями в преддверии первого матча московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов против словенского «Марибора». По мнению специалиста, россияне не проиграют.

«Футболисты «Спартака», как и болельщики, соскучились по еврокубкам. «Спартак» не будет играть первым номером. Он играет на выезде, значит будет пользоваться резкими контратаками. В тоже время словенский «Марибор» — это не «Барселона» и даже не «Бенфика», поэтому бояться не нужно. Во всяком случае, спартаковцы вряд ли понесутся в атаку с первых минут.

В Словении считают, что «Спартак» слабый клуб? Доказать обратное – это дело принципа. На днях футболист «Карабаха» сказал, что его команда займет первое место в группе, после чего клуб уступил «Челси» 0:6. Считаю, что «Спартак» также должен наказать за самоуверенность «Марибор».

Город Марибор не ассоциируется у российских болельщиков с приятными ощущениями. На этом стадионе сборная России обидно проиграла. Но сегодня такого не повторится. Это совсем другая история. Подсуживать так же словенцам, как в 2009-м, сейчас никто не будет.

Мой прогноз: ничья 1:1, уверен, что «Спартак» точно не проиграет. В Словении узнают фразу: «Денис Глушаков — это похороны». Он забьет», – считает Нигматуллин.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который состоится 13 сентября и начнется в 21:45 по Москве.