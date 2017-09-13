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    Нигматуллин: «Сегодня и в Словении узнают, что Глушаков – это похороны. «Спартак» точно не проиграет»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями в преддверии первого матча московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов против словенского «Марибора». По мнению специалиста, россияне не проиграют.

    «Футболисты «Спартака», как и болельщики, соскучились по еврокубкам. «Спартак» не будет играть первым номером. Он играет на выезде, значит будет пользоваться резкими контратаками. В тоже время словенский «Марибор» — это не «Барселона» и даже не «Бенфика», поэтому бояться не нужно. Во всяком случае, спартаковцы вряд ли понесутся в атаку с первых минут.

    В Словении считают, что «Спартак» слабый клуб? Доказать обратное – это дело принципа. На днях футболист «Карабаха» сказал, что его команда займет первое место в группе, после чего клуб уступил «Челси» 0:6. Считаю, что «Спартак» также должен наказать за самоуверенность «Марибор».

    Город Марибор не ассоциируется у российских болельщиков с приятными ощущениями. На этом стадионе сборная России обидно проиграла. Но сегодня такого не повторится. Это совсем другая история. Подсуживать так же словенцам, как в 2009-м, сейчас никто не будет.

    Мой прогноз: ничья 1:1, уверен, что «Спартак» точно не проиграет. В Словении узнают фразу: «Денис Глушаков — это похороны». Он забьет», – считает Нигматуллин.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который состоится 13 сентября и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2017 19:38
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 сентября 2017, 14:08

      Устами Руслана Нигматуллина говорила Ванга. И про похороны, и про 1:1.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 13 сентября 2017, 23:44

      Угу, похороны.
      Так же уныло и неторопливо...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 13 сентября 2017, 23:01

      Мясным не фига сегодня не светит! Факт!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2017, 22:47

      Глушаков уже "забил".... на всё!

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 13 сентября 2017, 22:46

      Ребят, я один ассоциирую Нигматуллина с Локомотивом и ощущаю когнитивный диссонанс, когда читаю любовные письма Руслана Спартаку?)))

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 13 сентября 2017, 22:42

      Глушака заменили уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > VVM1964 14 сентября 2017, 03:41

      Хорошо ещё что своими ногами ушел, а не вынесли...

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 сентября 2017, 21:59

      Чего сказал??? Всех приплёл. Да ещё после таких слов на ничью поставил. Непонятно. А мы болеем за Спартак. Ждём победы

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 сентября 2017, 21:41

      Не важно кто забьет сегодня, главное победа!

      1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 13 сентября 2017, 21:31

      Посмотрим на рвачей.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 сентября 2017, 21:10

      Вперёд Спартак!!! Самое время показать кто такие чемпионы!

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