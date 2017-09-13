Широков: «Каррера проделал неплохую работу во время паузы на игру сборной»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что победа в матче с «Рубином» (1:0) в последнем туре российской Премьер-лиги может стать отправной точкой по выходу команды из кризиса.

«По-моему, «Спартак» впервые победил после того, как появились разговоры о кризисе. Победа над «Рубином» ценна, но играл-то «Спартак» ни шатко ни валко. Видно, что Каррера проделал неплохую работу во время паузы на игру сборной. Удача в матче с «Рубином» была на стороне красно-белых – как и трибуны, как и мастерство отдельных исполнителей.

Теперь впереди сложнейший сентябрь — с Лигой чемпионов, чемпионатом и Кубком России. Тогда и узнаем, вылез «Спартак» из ямы, или нет», – сказал Широков.

«Спартак» стартует в Лиге чемпионов выездным матчем с «Марибором», который состоится в среду, 13 сентября, в 21:45 по московскому времени.