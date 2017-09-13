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    Широков: «Каррера проделал неплохую работу во время паузы на игру сборной»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что победа в матче с «Рубином» (1:0) в последнем туре российской Премьер-лиги может стать отправной точкой по выходу команды из кризиса.

    «По-моему, «Спартак» впервые победил после того, как появились разговоры о кризисе. Победа над «Рубином» ценна, но играл-то «Спартак» ни шатко ни валко. Видно, что Каррера проделал неплохую работу во время паузы на игру сборной. Удача в матче с «Рубином» была на стороне красно-белых – как и трибуны, как и мастерство отдельных исполнителей.

    Теперь впереди сложнейший сентябрь — с Лигой чемпионов, чемпионатом и Кубком России. Тогда и узнаем, вылез «Спартак» из ямы, или нет», – сказал Широков.

    «Спартак» стартует в Лиге чемпионов выездным матчем с «Марибором», который состоится в среду, 13 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2017 09:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 12:57

      Сегодня увидим.

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 13 сентября 2017, 12:17

      Если бы Каррера и ничего не делал, пауза была вовремя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2017, 12:08

      Победа и только победа.Верим в Спартак.

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 13 сентября 2017, 11:13

      Просчет Карреры .что не подготовил команду к началу .

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > aurora5858 13 сентября 2017, 12:08

      к началу сезона времени лидерам оставалось мало,другое дело нужно было меньше их использовать в этот период

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > aurora5858 13 сентября 2017, 13:04

      дело в том ,я так понял они готовили под осень физику ), но по ему мнения надо раньше хотя бы к туру 5 , а не к 10)

      1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 13 сентября 2017, 10:55

      Какую Каррера проделал работу во время паузы сегодня будет видно в матче с Марибором!

      1
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      Рейтинг: +36

      ABC. 13 сентября 2017, 10:23

      Немного оживился.

      0
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