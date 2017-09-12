Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»

не согласен с назначением ходжсона на эту должность!
Рой Ходжсон стал главным тренером «Кристал Пэлас». На этом посту английский специалист сменил Франка де Бура, об отставке которого было объявлено вчера.
Напомним, голландец, возглавивший «орлов» в июне, проработал в лондонском клубе всего 77 дней. Под его руководством «Кристал Пэлас» потерпел четыре поражения на старте АПЛ в нынешнем сезоне.
Ранее в Премьер-лиге Ходжсон тренировал «Блэкберн», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич», а также возглавлял сборную Англии.
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— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 12 сентября 2017 г.