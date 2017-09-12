Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»

Рой Ходжсон стал главным тренером «Кристал Пэлас». На этом посту английский специалист сменил Франка де Бура, об отставке которого было объявлено вчера.

Напомним, голландец, возглавивший «орлов» в июне, проработал в лондонском клубе всего 77 дней. Под его руководством «Кристал Пэлас» потерпел четыре поражения на старте АПЛ в нынешнем сезоне.

Ранее в Премьер-лиге Ходжсон тренировал «Блэкберн», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич», а также возглавлял сборную Англии.