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    Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»

    Рой Ходжсон стал главным тренером «Кристал Пэлас». На этом посту английский специалист сменил Франка де Бура, об отставке которого было объявлено вчера.

    Напомним, голландец, возглавивший «орлов» в июне, проработал в лондонском клубе всего 77 дней. Под его руководством «Кристал Пэлас» потерпел четыре поражения на старте АПЛ в нынешнем сезоне.

    Ранее в Премьер-лиге Ходжсон тренировал «Блэкберн», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич», а также возглавлял сборную Англии.

    Источник: ФК «Кристал Пэлас»

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    12.09.2017 22:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      AEerr 12 сентября 2017, 22:39

      не согласен с назначением ходжсона на эту должность!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 22:20

      4 поражения на старте без забитых мячей - начало сезона, хуже не придумаешь!...
      И тренеру сразу досвидос!... И никаких компромиссов, жёстко...
      В 70 лет Ходжонсону нервный период тренерства предстоит... Не факт, что выправит ситуацию...

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