Егоров заявил, что Попов заслуживал удаления за фол на Канунникове в матче «Спартак» – «Рубин»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча девятого тура РФПЛ «Спартак» – «Рубин» (1:0) Сергей Лапочкин допустил ошибку, не удалив с поля полузащитника красно-белых Ивелина Попова за нарушение против нападающего казанцев Максима Канунникова. В том эпизоде рефери из Санкт-Петербурга ограничился предупреждением болгарину.

«На 19-й минуте Попов грубо сбил Канунникова. Конечно, желтая карточка за такой эпизод – это ошибка. Нужно было удалять спартаковца. Не знаю, почему Сергей Лапочкин показал только желтую. Повторы здесь не нужны – это нарушение по всем критериям однозначно должно караться красной карточкой. Прямая нога, шипы, скорость – для меня никаких отговорок быть не может.

Перед этим Промес попал локтем в лицо сопернику. Мое мнение – для красной карточки нет оснований. Не было акцентированного удара, был пронос руки, и желтая карточка закономерна», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».