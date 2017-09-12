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    Егоров заявил, что Попов заслуживал удаления за фол на Канунникове в матче «Спартак» – «Рубин»

    Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча девятого тура РФПЛ «Спартак»«Рубин» (1:0) Сергей Лапочкин допустил ошибку, не удалив с поля полузащитника красно-белых Ивелина Попова за нарушение против нападающего казанцев Максима Канунникова. В том эпизоде рефери из Санкт-Петербурга ограничился предупреждением болгарину.

    «На 19-й минуте Попов грубо сбил Канунникова. Конечно, желтая карточка за такой эпизод – это ошибка. Нужно было удалять спартаковца. Не знаю, почему Сергей Лапочкин показал только желтую. Повторы здесь не нужны – это нарушение по всем критериям однозначно должно караться красной карточкой. Прямая нога, шипы, скорость – для меня никаких отговорок быть не может.

    Перед этим Промес попал локтем в лицо сопернику. Мое мнение – для красной карточки нет оснований. Не было акцентированного удара, был пронос руки, и желтая карточка закономерна», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 21:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8021

      nik55 13 сентября 2017, 15:50

      Егоров-----че молчал про Миранчука ? или не было команды фас

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 09:46

      Тянут свинок, несмотря на свинское поведение на поле.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 сентября 2017, 08:57

      Закон что дышло ©

      2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 13 сентября 2017, 00:59

      По моему представлению правил там красная карточка. Но ведь недавно Миранчуку не показали в ровно таком же эпизоде, а потом прокомментировали, что дескать ошибки никакой нет, не красная. Так вот не вижу никаких проблем пользоваться этим послаблением правил не только игрокам Локомотива, но и игрокам Спартака. А что ноги с корнем вырываются - это пусть председатель судейского департамента ответ держит.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 сентября 2017, 00:03

      Пожалуй соглашусь

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 сентября 2017, 22:06

      вводите повторы,а не трындите после матча

      4
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 12 сентября 2017, 22:03

      А Миранчук заслуживал за фол на Глушакове? Вот и нефиг трещать!

      5
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > OldenVad 12 сентября 2017, 22:35

      Он говорил что там игровой эпизод, желтая это нормально.....

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Andrew01 12 сентября 2017, 22:38

      В том и дело, двуликая тварь, бесит меня )))

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 12 сентября 2017, 21:43

      выходи на поле и будешь удалять

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 сентября 2017, 21:32

      "Ввести повторы" чудаки молчат как рыба об лед, все нарушения видно без повторов, где их не было тоже, вопрос в трактовке, олухи... Всегда был есть и будет , в трактовке события ! А повтор то зачем половина всё равно скажет что красной не было..

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