Селюк: «Гафар летал на игры сборной, которая стоит выше России, а не на рыбалку где-то под Оренбургом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал критику со стороны главного тренера «Тамбова» Андрея Талалаева в адрес нападающего команды Абдула Гафара. Специалист был раздражен отъездом игрока в стан сборной Буркина-Фасо.

«У Андрея Талалаева отличное чувство юмора, хочу это отметить. Он может заменять Жванецкого на концертах. Шучу, конечно. Если серьезно, то ситуация с Абдулом Гафаром прозрачна и понятна. Он практически единственный игрок в ФНЛ, который выступает за сборную своей страны. Он играет за Буркина-Фасо, которая сейчас стоит выше сборной России в рейтинге ФИФА. Всего два матча нужно выиграть его сборной, чтобы точно попасть на чемпионат мира в России. Сейчас команда Буркина-Фасо идет на первом месте в группе.

Проблема заключается в том, что в регламенте ФНЛ не предусмотрены паузы для игр национальных команд. Я прекрасно понимаю Андрея Талалаева, ведь его не волнует сборная Буркина-Фасо, его волнует «Тамбов». Поэтому, когда игрок уезжает, в это время проходят матчи чемпионата. Для Талалаева иметь игроков сборных – не совсем удобно. Поэтому он с присущим ему юмором комментирует эту ситуацию. Считаю, что это хорошо.

Сейчас Гафар находится в расположении «Тамбова» и уже приступил к тренировкам. Но для Андрея Талалаева как для тренера клуба ФНЛ эта ситуация не совсем удобная. Ведь в октябре снова будут игры национальных команд. У Талалаева нет проблем с Гафаром как с игроком, только технические. Но это вопросы к календарю и регламенту ФНЛ. Ведь Абдул не уехал куда-то отдыхать или на рыбалку где-то под Оренбургом. Он летал в Африку на игры сборной, а там длительные перелеты, вот и получилось, что Талалаев его не смог поставить на игру», – заявил Селюк.

В нынешнем сезоне Гафар провел четыре матча в первенстве ФНЛ, в которых забил один гол.