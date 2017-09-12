Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Гафар летал на игры сборной, которая стоит выше России, а не на рыбалку где-то под Оренбургом»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал критику со стороны главного тренера «Тамбова» Андрея Талалаева в адрес нападающего команды Абдула Гафара. Специалист был раздражен отъездом игрока в стан сборной Буркина-Фасо.

    «У Андрея Талалаева отличное чувство юмора, хочу это отметить. Он может заменять Жванецкого на концертах. Шучу, конечно. Если серьезно, то ситуация с Абдулом Гафаром прозрачна и понятна. Он практически единственный игрок в ФНЛ, который выступает за сборную своей страны. Он играет за Буркина-Фасо, которая сейчас стоит выше сборной России в рейтинге ФИФА. Всего два матча нужно выиграть его сборной, чтобы точно попасть на чемпионат мира в России. Сейчас команда Буркина-Фасо идет на первом месте в группе.

    Проблема заключается в том, что в регламенте ФНЛ не предусмотрены паузы для игр национальных команд. Я прекрасно понимаю Андрея Талалаева, ведь его не волнует сборная Буркина-Фасо, его волнует «Тамбов». Поэтому, когда игрок уезжает, в это время проходят матчи чемпионата. Для Талалаева иметь игроков сборных – не совсем удобно. Поэтому он с присущим ему юмором комментирует эту ситуацию. Считаю, что это хорошо.

    Сейчас Гафар находится в расположении «Тамбова» и уже приступил к тренировкам. Но для Андрея Талалаева как для тренера клуба ФНЛ эта ситуация не совсем удобная. Ведь в октябре снова будут игры национальных команд. У Талалаева нет проблем с Гафаром как с игроком, только технические. Но это вопросы к календарю и регламенту ФНЛ. Ведь Абдул не уехал куда-то отдыхать или на рыбалку где-то под Оренбургом. Он летал в Африку на игры сборной, а там длительные перелеты, вот и получилось, что Талалаев его не смог поставить на игру», – заявил Селюк.

    В нынешнем сезоне Гафар провел четыре матча в первенстве ФНЛ, в которых забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2017 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 13 сентября 2017, 11:52

      Гафар и в 1/32 кубка России победный мяч Тамбова Энергомашу Белгородскому забил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 сентября 2017, 13:57

      Селюк такой селюк

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11