Наингголан из-за конфликта с главным тренером сборной Бельгии рискует пропустить чемпионат мира-2018

Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан заявил, что из-за проблем в отношениях с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесем может пропустить чемпионат мира-2018.

Ранее сообщалось, что Наингголан отказался выступать за сборную Бельгии.

«Мартинес сказал, что не вызвал меня, потому что я потерял концентрацию. Не знаю, что он хотел этим донести, но я не общался с ним лично. В качестве причины он называет тот факт, что я опоздал на встречу команды на минуту.

Пропустить чемпионат мира – это абсурд. Представляю, если такое бы случилось с Эденом Азаром...

Я уважаю решение Мартинеса, но не собираюсь делать первый шаг навстречу. Это должен сделать он.

Не думаю, что я сделал что-то неправильно. Мне хочется быть важным для команды, и я готов быть таковым. Но боюсь, что я пропущу чемпионат мира в России», – сказал Наингголан.