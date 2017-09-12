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    Наингголан из-за конфликта с главным тренером сборной Бельгии рискует пропустить чемпионат мира-2018

    Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан заявил, что из-за проблем в отношениях с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесем может пропустить чемпионат мира-2018.

    Ранее сообщалось, что Наингголан отказался выступать за сборную Бельгии.

    «Мартинес сказал, что не вызвал меня, потому что я потерял концентрацию. Не знаю, что он хотел этим донести, но я не общался с ним лично. В качестве причины он называет тот факт, что я опоздал на встречу команды на минуту.

    Пропустить чемпионат мира – это абсурд. Представляю, если такое бы случилось с Эденом Азаром...

    Я уважаю решение Мартинеса, но не собираюсь делать первый шаг навстречу. Это должен сделать он.

    Не думаю, что я сделал что-то неправильно. Мне хочется быть важным для команды, и я готов быть таковым. Но боюсь, что я пропущу чемпионат мира в России», – сказал Наингголан.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2017 01:15
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