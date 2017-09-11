Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Для ЦСКА ничья в матче с «Бенфикой» будет за счастье»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА.

    Встреча пройдет 12 сентября в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

    «Проблемы ЦСКА? Если брать матч в Перми, то средняя линия должна оказывать большее давление на соперников. В Лиссабоне «Бенфика» будет играть первым номером. Посмотрим, какая реализация будет у ЦСКА.

    Васин то не играет, то играет из-за постоянной ротации. Игнашевич и Василий Березуцкий хорошо сыграны, но сам факт того, что состав постоянно ротируется говорит о том, что происходят проблемы в обороне. Будет ли ничья для ЦСКА за счастье? Да, на мой взгляд. «Бенфика» – фаворит. Ставлю на победу «Бенфики», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2017 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 сентября 2017, 10:52

      Желаю победы ЦСКА, но ничья мне кажется тоже не плохо будет. Тем более на чужом поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 12 сентября 2017, 07:47

      Бубенчик в своём репертуаре. Я верю в команду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 сентября 2017, 07:31

      Эксперт скорее всего будет прав, Бенфика дома традиционно сильна,а российские клубы в гостях с португальскими командами добивались успеха только когда сами в тот момент показывали хороший футбол,
      так что шансов мало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      FERZZ 12 сентября 2017, 05:53

      Будем ждать от армейцев положительного для нас результата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2017, 22:48

      Единственный шанс зацепить очки, это сыграть на ноль. Но сможет ли Игорь под давлением группового этапа? Надеюсь что сможет, хотя далеко не факт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 сентября 2017, 22:30

      Всякое может быть. Равно как не факт, что ЦСКА будет играть вторым номером весь матч. Во-первых, неизвестно, как сложится игра и какой будет счёт, во-вторых, португальцы никогда не отличались хорошей физикой, и в быстром темпе все 90 минут отыграть они обычно не в состоянии. Посмотрим. Желаю увидеть в исполнении ЦСКА качественный футбол, за который не будет стыдно! А там уже, "как фишка ляжет"?! Впереди 6 матчей, третий и четвёртый из которых - с "Базелем", который ЦСКА объективно сильнее!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 11 сентября 2017, 22:08

      Это твое мнение,Буба.....
      Многие считают ,что португезы
      это легкая прогулка для армейцев,
      ибо их тренер ,опытный боец в Лиге Ч!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5855

      AtticusFinch > alex1951 12 сентября 2017, 04:35

      Ахахахаахаха))ЛЁГКАЯ ПРОГУЛКА?))Ну насмешил))и кто многие?)))Гончаренко опытный боец с БАТЭ?)))И это огромный плюс для ЦСКА?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > AtticusFinch 12 сентября 2017, 18:14

      Смеешься змей?
      Так знай = смеется тот
      кто смеется последним...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5855

      AtticusFinch > alex1951 13 сентября 2017, 05:18

      И что - была лёгкая прогулка? Нет - не смеюсь -радуюсь победе наших)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > AtticusFinch 13 сентября 2017, 09:12

      Веруй всегда,сын мой,и будя табэ щастие! ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5855

      AtticusFinch > alex1951 13 сентября 2017, 09:15

      Честно говоря так расстроился когда 1- 0 Бенфика повела - выключил на х е р - корефан разбудил и сказал , что думал об*зьяна с пенальти выше ворот ударит))а потом татарин второй им засунул))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > AtticusFinch 13 сентября 2017, 10:01

      Ха ха ха...
      Короче,я так понял тебя,чьто русичи здесь вааапще ни при делах!
      Армейцы взяли напрокат ,типа двух лейтенантов.не русских,это клево! ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5855

      AtticusFinch > alex1951 13 сентября 2017, 14:51

      Да это он мне уже говорил))хотя смешно когда Вагнер Лав и Жо были при чинах)))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11