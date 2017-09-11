Бубнов: «Для ЦСКА ничья в матче с «Бенфикой» будет за счастье»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА.

Встреча пройдет 12 сентября в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

«Проблемы ЦСКА? Если брать матч в Перми, то средняя линия должна оказывать большее давление на соперников. В Лиссабоне «Бенфика» будет играть первым номером. Посмотрим, какая реализация будет у ЦСКА.

Васин то не играет, то играет из-за постоянной ротации. Игнашевич и Василий Березуцкий хорошо сыграны, но сам факт того, что состав постоянно ротируется говорит о том, что происходят проблемы в обороне. Будет ли ничья для ЦСКА за счастье? Да, на мой взгляд. «Бенфика» – фаворит. Ставлю на победу «Бенфики», – сказал Бубнов.