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    Гришин: «К гадалке не ходи, ЦСКА с «Бенфикой» будет играть в пять защитников и на контратаках»

    Экс-наставник молодежной команды ЦСКА, а ныне тренер юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от выездного матча армейцев с «Бенфикой» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    По словам специалиста, против лиссабонцев красно-синие будут играть от обороны, надеясь на контратаки. Кроме того, Гришин считает, что подопечные Виктора Гончаренко должны постараться пробиться в плей-офф турнира.

    «Здесь даже к гадалке не ходи, ЦСКА будет играть в пять защитников, от обороны и будет искать свое счастье в контратаках. Они даже в России большинство матчей так играют. Поэтому предугадать сюжет игры очень легко – «Бенфика» будет много атаковать за счет индивидуальных действий, а ЦСКА будет обороняться и убегать в быстрые атаки, пытаться что-то поймать в свободных зонах соперника.

    Игра сложится тяжело, «Бенфика» – быстрая команда, в ее составе молодые футболисты. Хотя у них очень много игроков покинули команду летом. Но домашнее поле и зрители, думаю, скажутся. «Бенфике» намного легче будет играть в этом матче, чем ЦСКА. Тем более, у армейцев была тяжелая игра с «Амкаром» и перелет, а затем перелет в Португалию, на восстановление времени было мало. Учитывая, что ребята в ЦСКА возрастные, им, естественно, будет тяжеловато.

    Группа ровная. Выделяется «Манчестер Юнайтед», хотя с ним тоже можно играть. Надо стараться выходить с первого или второго места, а иначе зачем попадать в Лигу чемпионов? Просто так отыграть шесть матчей и уехать домой четвертыми – это никому неинтересно. Надо стараться играть в открытый футбол и брать очки – они важны как для рейтинга, так и в плане премиальных, это ни для кого не секрет», – сказал Гришин.

    Поединок «Бенфика» – ЦСКА состоится во вторник, 12 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    11.09.2017 13:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 сентября 2017, 17:57

      Результативная ничья - был бы хороший итог !

      0
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      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 11 сентября 2017, 16:08

      Бенфика-ЦСКА 1-2

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 11 сентября 2017, 15:56

      так Цска так и играет постоянно!

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 сентября 2017, 15:48

      жора левый нап)))))))))

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 11 сентября 2017, 15:34

      Хочу пожелать просто удачи и хорошей игры нашим ребятам.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 сентября 2017, 15:11

      Поставил на победу Бенфики и ТБ 2 ))

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet > ufos73 11 сентября 2017, 15:25

      Ну , конечно , можно и поставить,но конечно,же , хотя я и не поклонник стиля коняшек, нужно болеть всей душой за наши команды. Когда в конце концов мы русские люди обьединимся . Только общей идеей , общим болением за наших в еврокубках мы сможем помочь нашим командам.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > raritet 11 сентября 2017, 15:57

      за зеню всегда против где бы команда не была, за остальных болею)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > raritet 11 сентября 2017, 16:01

      Ну если кони выиграют, то же не расстроюсь, но ставлю все равно на очевидного фаворита )

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2017, 14:52

      Гришин удивил, а я думал они будут играть в три нападающих и в жесткий прессинг

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2017, 14:41

      Скажу больше, как бы того ни не хотелось, коняхи скорее всего соснут... Очень хочу ошибаться, но предпосылок к этому просто уйма... В любом случае удачи коняхам, она им как никогда пригодится.

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 11 сентября 2017, 13:59

      Удачи коняшкам! Поболею за заклятых друзей в этот день! Не подведите )))

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 сентября 2017, 13:55

      Ну да, Цска так уже очень давно играет,особенно в еврокубках. В выездном матче да ещё с играющей командой было бы глупо играть по другому,да и зачем,если такая игра получается?Жаль конечно что нет Думбия который мог из ничего создать голевую ситуацию.Будут брать командной игрой.Удачи!

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