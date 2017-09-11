Гришин: «К гадалке не ходи, ЦСКА с «Бенфикой» будет играть в пять защитников и на контратаках»

Экс-наставник молодежной команды ЦСКА, а ныне тренер юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от выездного матча армейцев с «Бенфикой» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

По словам специалиста, против лиссабонцев красно-синие будут играть от обороны, надеясь на контратаки. Кроме того, Гришин считает, что подопечные Виктора Гончаренко должны постараться пробиться в плей-офф турнира.

«Здесь даже к гадалке не ходи, ЦСКА будет играть в пять защитников, от обороны и будет искать свое счастье в контратаках. Они даже в России большинство матчей так играют. Поэтому предугадать сюжет игры очень легко – «Бенфика» будет много атаковать за счет индивидуальных действий, а ЦСКА будет обороняться и убегать в быстрые атаки, пытаться что-то поймать в свободных зонах соперника.

Игра сложится тяжело, «Бенфика» – быстрая команда, в ее составе молодые футболисты. Хотя у них очень много игроков покинули команду летом. Но домашнее поле и зрители, думаю, скажутся. «Бенфике» намного легче будет играть в этом матче, чем ЦСКА. Тем более, у армейцев была тяжелая игра с «Амкаром» и перелет, а затем перелет в Португалию, на восстановление времени было мало. Учитывая, что ребята в ЦСКА возрастные, им, естественно, будет тяжеловато.

Группа ровная. Выделяется «Манчестер Юнайтед», хотя с ним тоже можно играть. Надо стараться выходить с первого или второго места, а иначе зачем попадать в Лигу чемпионов? Просто так отыграть шесть матчей и уехать домой четвертыми – это никому неинтересно. Надо стараться играть в открытый футбол и брать очки – они важны как для рейтинга, так и в плане премиальных, это ни для кого не секрет», – сказал Гришин.

Поединок «Бенфика» – ЦСКА состоится во вторник, 12 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени.