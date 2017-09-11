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    «Амьен» пообещал обыграть «Марсель» со счетом 13:1

    Пресс-служба «Амьена» подшутила над результатами «Марселя», который потерпел поражение от «Ренна» в матче пятого тура французской Лиги 1 со счетом 1:3. Напомним, что в следующем туре провансальцам на выезде предстоит сыграть с «единорогами».

    «Амьен» подсчитал, что сможет достичь победы над «Марселем» со счетом 13:1, так как «Монако» разгромил «Марсель» (6:1), «Ницца» переиграла «Монако» (4:0), а «Амьен» ранее одоел «Ниццу» (3:0).

    Источник: Twitter

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    11.09.2017 06:34
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 11 сентября 2017, 08:34

      А в итоге сами проиграют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 11 сентября 2017, 07:32

      вполне возможно

      0
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