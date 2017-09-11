«Амьен» пообещал обыграть «Марсель» со счетом 13:1

Пресс-служба «Амьена» подшутила над результатами «Марселя», который потерпел поражение от «Ренна» в матче пятого тура французской Лиги 1 со счетом 1:3. Напомним, что в следующем туре провансальцам на выезде предстоит сыграть с «единорогами».

«Амьен» подсчитал, что сможет достичь победы над «Марселем» со счетом 13:1, так как «Монако» разгромил «Марсель» (6:1), «Ницца» переиграла «Монако» (4:0), а «Амьен» ранее одоел «Ниццу» (3:0).