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    Каррера: «Спартак» и ЦСКА сделают все, чтобы вознести российский футбол»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Рубином» (1:0) в матче 9-го тура РФПЛ поделился ожиданиями от старта в Лиге чемпионов.

    Напомним, соперниками московского клуба по групповому этапу еврокубка станут «Ливерпуль», «Севилья» и «Марибор».

    «Станет ли эта победа важным импульсом перед первым туром Лиги чемпионов? Безусловно, победы приносят энтузиазм. Все хорошо. Мы и ЦСКА сделаем все, чтобы вознести российский футбол», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 21:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 сентября 2017, 11:12

      Слова делом не забудьте подкрепить. Удачи нашим!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 10 сентября 2017, 07:40

      Продолжаем разговор,
      Впереди Марибор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 10 сентября 2017, 00:48

      Удачи нашим клубам!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 сентября 2017, 00:07

      Да

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Александр ЗА 10 сентября 2017, 00:17

      по украински или белорусски хоть пиши иногда))))))))))))ес ес обхсс

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 сентября 2017, 00:02

      Куда вознести?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 сентября 2017, 22:59

      рассмешил макаронник такой же как и Манчини балабол

      -2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 9 сентября 2017, 22:56

      Попрут тебя после ЛЧ. И все громкие слова: Каррера наш тренер, уйдут в лету.

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 сентября 2017, 21:49

      куда? на эшафот

      -2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > карасевщина 9 сентября 2017, 22:20

      сходи к психологу. что-то у тебя с самооценкой беда

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 сентября 2017, 21:42

      Этот Максимка( Карьера)не такой уж и плохой парень..Может поэтому я не желаю Спартаку каких то лишних и ненужных проблем.. Хотя..год назад,после отставки Аленя, я предсказал не плохие времена для Спартака..

      5
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      Рейтинг: +3694

      lordmrv > за ЦСКА с 1980г 9 сентября 2017, 21:55

      давай поддержим друг друга в лиге

      6
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > lordmrv 9 сентября 2017, 22:20

      да,согласен,пришло время..

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 сентября 2017, 21:36

      Задумка о величии российского футбола хороша!... Грех не приветствовать подобные идеи!!... Осталось мобилизоваться, показать и доказать способность клубов положить достоинство на алтарь победы!!!...

      "К величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания..." (Альберт Эйнштейн)

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