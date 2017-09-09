Каррера: «Спартак» и ЦСКА сделают все, чтобы вознести российский футбол»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Рубином» (1:0) в матче 9-го тура РФПЛ поделился ожиданиями от старта в Лиге чемпионов.

Напомним, соперниками московского клуба по групповому этапу еврокубка станут «Ливерпуль», «Севилья» и «Марибор».

«Станет ли эта победа важным импульсом перед первым туром Лиги чемпионов? Безусловно, победы приносят энтузиазм. Все хорошо. Мы и ЦСКА сделаем все, чтобы вознести российский футбол», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».