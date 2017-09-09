Зобнин: «В шоке от «Лужников», это лучший стадион с вместимостью 80 тысяч зрителей»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от пребывания на реконструированном стадионе «Лужники».

Сегодня для воспитанников спортивных школ (2000-2006 годов рождения) на арене состоялся мастер-класс бывших футболистов сборной России – Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова. Зобнин также принимал участие в мероприятии.

– В старых «Лужниках» я был, кажется, два раза как болельщик – на матче России и Германии и, по-моему, встрече «Спартака» и «Химок».

– Как вам новый стадион?

– Я на самом деле в шоке. В первый раз тут. Он прекрасен! Лучшей арены я просто не видел – ни в Европе, нигде.

– Серьезно? Даже спартаковской?

– (Улыбается). У спартаковского все-таки немножко другие размеры. А вот со своей вместимостью в 80 тысяч «Лужники» – лучший стадион!

– Какие перемены бросаются в глаза первым делом?

– Сидения. И трибуны стали близко к полю. Футболисты почувствуют болельщиков, а болельщики – футболистов. Это очень важно!