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    Зобнин: «В шоке от «Лужников», это лучший стадион с вместимостью 80 тысяч зрителей»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от пребывания на реконструированном стадионе «Лужники».

    Сегодня для воспитанников спортивных школ (2000-2006 годов рождения) на арене состоялся мастер-класс бывших футболистов сборной РоссииДмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова. Зобнин также принимал участие в мероприятии.

    – В старых «Лужниках» я был, кажется, два раза как болельщик – на матче России и Германии и, по-моему, встрече «Спартака» и «Химок».

    – Как вам новый стадион?

    – Я на самом деле в шоке. В первый раз тут. Он прекрасен! Лучшей арены я просто не видел – ни в Европе, нигде.

    – Серьезно? Даже спартаковской?

    – (Улыбается). У спартаковского все-таки немножко другие размеры. А вот со своей вместимостью в 80 тысяч «Лужники» – лучший стадион!

    – Какие перемены бросаются в глаза первым делом?

    – Сидения. И трибуны стали близко к полю. Футболисты почувствуют болельщиков, а болельщики – футболистов. Это очень важно!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 15:47
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