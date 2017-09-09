«Рома» включилась в борьбу за защитника «Атлетико» Хименеса

«Рома» попробует в январе приобрести центрального защитника «Атлетико» Хосе-Марию Хименеса. В борьбе за 22-летнего игрока «волкам» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Интера», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Нынешний контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до июля 2018 года. Римляне надеются совершить сделку зимой или дождаться следующего лета, чтобы попытаться подписать Хименеса в статусе свободного агента.

Сообщается, что спортивный директор «джаллоросси» Мончи является большим поклонником уругвайца и намерен воспользоваться возможностью пообщаться насчет него с руководителями «матрасников» во время матча команд в первом туре группового раунда Лиги чемпионов во вторник.