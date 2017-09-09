Созин: «ЦСКА играет как лампочка в 25 ватт – вроде горит, но не ярко»

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу ЦСКА над «Амкаром» (1:0) в поединке девятого тура РФПЛ. По его словам, игра армейцев схожа с маломощной лампочкой, которая хоть и горит, но при этом дает неяркий свет.

«После «Амкар» – ЦСКА смотрел «Метц» – «ПСЖ». Конечно, многие сейчас скажут, что эти матчи нельзя сравнивать, что там играют футболисты за 200 миллионов евро, но ведь французский чемпионат не самый сильный, и мы с ним конкурируем в рейтинге УЕФА, а картинка там абсолютно другая.

В российском матче она абсолютно серая: это искусственное поле, люди ходят пешком, защитники принимают мяч только стоя. Нет никакого движения. Крайние полузащитники совсем отсутствуют, Кирилл Набабкин уж точно. И главное, что сейчас все прикрываются Лигой чемпионов и тем, что ЦСКА должен не устать. Но поэтому ведь и не ходят люди на ЦСКА, потому что команда играет как лампочка в 25 ватт. Вроде, горит и свет какой-то дает, но он не яркий. Люди не понимают, на что смотреть.

С «Амкаром» на 58-й минуте пошли передачи назад на удержание счета. Вышли молодые воспитанники, Тимур Жамалетдинов забил гол, свою задачу выполнил. Но игры нет. Получается, это какой-то проект для клуба, но не для болельщиков. Все очень тускло, игра вялая. И я не уверен, что с «Бенфикой» будет игровая феерия», – сказал Созин.