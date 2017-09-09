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    Созин: «ЦСКА играет как лампочка в 25 ватт – вроде горит, но не ярко»

    Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу ЦСКА над «Амкаром» (1:0) в поединке девятого тура РФПЛ. По его словам, игра армейцев схожа с маломощной лампочкой, которая хоть и горит, но при этом дает неяркий свет.

    «После «Амкар» – ЦСКА смотрел «Метц»«ПСЖ». Конечно, многие сейчас скажут, что эти матчи нельзя сравнивать, что там играют футболисты за 200 миллионов евро, но ведь французский чемпионат не самый сильный, и мы с ним конкурируем в рейтинге УЕФА, а картинка там абсолютно другая.

    В российском матче она абсолютно серая: это искусственное поле, люди ходят пешком, защитники принимают мяч только стоя. Нет никакого движения. Крайние полузащитники совсем отсутствуют, Кирилл Набабкин уж точно. И главное, что сейчас все прикрываются Лигой чемпионов и тем, что ЦСКА должен не устать. Но поэтому ведь и не ходят люди на ЦСКА, потому что команда играет как лампочка в 25 ватт. Вроде, горит и свет какой-то дает, но он не яркий. Люди не понимают, на что смотреть.

    С «Амкаром» на 58-й минуте пошли передачи назад на удержание счета. Вышли молодые воспитанники, Тимур Жамалетдинов забил гол, свою задачу выполнил. Но игры нет. Получается, это какой-то проект для клуба, но не для болельщиков. Все очень тускло, игра вялая. И я не уверен, что с «Бенфикой» будет игровая феерия», – сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2017 14:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 9 сентября 2017, 21:12

      В условиях финансового дефицита и соответственно игрового застоя, все равно это достойный результат для коней. В Европе бы еще результат показали...

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 сентября 2017, 17:25

      Раскаляться в Португалии хотя бы до 60 или 75 ватт, то баранки не будет! С Богом!

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 9 сентября 2017, 17:09

      Искусственное поле перед Лигой. Никто не хотел рисковать.

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 9 сентября 2017, 16:18

      у ЦСКА нет денег на трансферы, это вопрос к руководству, а не к игрокам. Может Гончаренко и давал установку футболистам сильно не напрягаться с Амкаром, но победа добыта. в сложившейся ситуации, когда скамейка запасных мала, это нормально.

      3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 9 сентября 2017, 14:42

      Футбол у нас такой потому, что вот такие ярко горящие ЧЛЕНЫ находятся у руля этой прекрасной игры.

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 сентября 2017, 14:38

      Да, много правды, результат вроде есть, а игры.....

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 сентября 2017, 14:20

      А зенит со свиньями прям блястят... у кокорина дураки вдруг залетать стали как у глушакова в том году...

      2
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