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    Рыбус получил повреждение в сборной Польши, но может сыграть с «Ахматом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, в каком состоянии вернулись из своих сборных игроки железнодорожников. По словам специалиста, полузащитник Мацей Рыбус получил легкое повреждение в матчах за сборную Польши в отборочном раунде к чемпионату мира-2018. При этом тренер отметил, что хавбек имеет шанс выйти на поле в завтрашнем поединке девятого тура РФПЛ с «Ахматом».

    «Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Ахматом», сегодня у нас еще тренировка.

    Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой «Анкаран» (4:1), проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с «Ахматом», – сказал Семин.

    Матч «Ахмат» – «Локомотив» состоится воскресенье, 10 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    09.09.2017 12:19
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