Каррера назвал тройку лучших игроков не из «Спартака»

ну Набабкина с Васиным могли бы подогнать))
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал тройку лучших футболистов не из московского клуба. По его мнению, в данный список входят Марио Фернандес, Александр Головин и Федор Смолов.
Ранее итальянский специалист заявил, что хотел бы видеть в составе красно-белых Смолова.
– Три лучших российских игрока не из «Спартака»?
– Мне нравятся Марио Фернандес, Головин и Смолов.
– Двое из ЦСКА.
– А я что, виноват? Удивлен, кстати, почему Головин до сих пор играет в ЦСКА. Для игрока 1996 года рождения он большой талант.
– Не рекомендовали хорошо знакомому Антонио Конте Головина и Фернандеса, чтобы ослабить ЦСКА?
– Лучше бы я их тогда взял себе! Но ЦСКА не отдаст. Шучу, шучу.