Каррера назвал тройку лучших игроков не из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал тройку лучших футболистов не из московского клуба. По его мнению, в данный список входят Марио Фернандес, Александр Головин и Федор Смолов.

Ранее итальянский специалист заявил, что хотел бы видеть в составе красно-белых Смолова.

– Три лучших российских игрока не из «Спартака»?

– Мне нравятся Марио Фернандес, Головин и Смолов.

– Двое из ЦСКА.

– А я что, виноват? Удивлен, кстати, почему Головин до сих пор играет в ЦСКА. Для игрока 1996 года рождения он большой талант.

– Не рекомендовали хорошо знакомому Антонио Конте Головина и Фернандеса, чтобы ослабить ЦСКА?

– Лучше бы я их тогда взял себе! Но ЦСКА не отдаст. Шучу, шучу.