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    Каррера назвал тройку лучших игроков не из «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал тройку лучших футболистов не из московского клуба. По его мнению, в данный список входят Марио Фернандес, Александр Головин и Федор Смолов.

    Ранее итальянский специалист заявил, что хотел бы видеть в составе красно-белых Смолова.

    – Три лучших российских игрока не из «Спартака»?

    – Мне нравятся Марио Фернандес, Головин и Смолов.

    – Двое из ЦСКА.

    – А я что, виноват? Удивлен, кстати, почему Головин до сих пор играет в ЦСКА. Для игрока 1996 года рождения он большой талант.

    – Не рекомендовали хорошо знакомому Антонио Конте Головина и Фернандеса, чтобы ослабить ЦСКА?

    – Лучше бы я их тогда взял себе! Но ЦСКА не отдаст. Шучу, шучу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2017 22:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 сентября 2017, 08:33

      ну Набабкина с Васиным могли бы подогнать))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2017, 04:26

      Сегодня показывали старый фильм "Старик Хоттабыч". Уверен, что в эпизодах, где игроки команды Зубило мазали по мячу, уже снимался Витя Васин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 сентября 2017, 00:06

      Карера в тройку лучших тренеров никак не попадет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 9 сентября 2017, 00:04

      Головин красавчек!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 9 сентября 2017, 00:03

      Балагурит! ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      arkonrus 8 сентября 2017, 23:33

      Головин очень не плох для игрока с российским паспортом. А вообще у нас подрастает неплохое поколение техничных полузащитников. Головин, Зобнин, Миранчук, и, надеюсь, Кузяев

      6
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 > arkonrus 9 сентября 2017, 00:12

      Только защитников не видно

      2
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 8 сентября 2017, 22:53

      Ишь...шутник

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 сентября 2017, 22:49

      очему Головин до сих пор играет в ЦСКА опустил коней

      -1
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