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    Каррера: «Хотел бы видеть Смолова в «Спартаке», но он слишком дорогой для нас»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему его команда не имеет возможности заполучить форварда «Краснодара» Федора Смолова. По словам итальянца, дело в высокой стоимости игрока.

    «Я был бы рад такому игроку, но понимаю, что это невозможно. Когда кто-то начал писать, что Каррера хочет купить Смолова, мне пришлось отписаться от него в Instagram. Но поймите: если я захочу купить Смолова, то не буду следить за ним по социальным сетям! Я возьму и позвоню ему.

    Покупка Смолова – это слишком дорого для «Спартака». Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: «Купите мне Смолова и Неймара впридачу!» Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками», – рассказал Каррера.

    Федор Смолов является лучшим бомбардиром РФПЛ в последних двух сезонах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2017 16:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 8 сентября 2017, 20:08

      Мне кажется Смолова чего-то уж слишком вознесли до небес... Игрок так себе... По 5 бальной системе, легкая трешечка....

      0
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > qwera 1969 8 сентября 2017, 21:31

      ну так в пищевике еще ниже

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 сентября 2017, 19:00

      Кто умеет читать между строк, тот поймет, что Каррера говорил не о Смолове, а высказал свое мнение об очень скудной сумме, выделеной руководством Спартака на трансферы. И даже эту сумму толком освоить не смогли. Он дал понять, что у него просто связаны руки в вопросе формирования команды. Массимо мастерски владеет дипломатическим языком

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 сентября 2017, 18:52

      на жалость давит лукойловский мешок

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 сентября 2017, 16:55

      Правильно все сказал-мы же не газ труба ,чтобы скупать все что шевелится.

      5
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      Рейтинг: +11239

      alp 8 сентября 2017, 16:18

      троллит федуна ))

      3
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 8 сентября 2017, 16:17

      Смолов же 16мл стоит почему дорого?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > спартач-тверь 8 сентября 2017, 16:30

      30 отступные по контракту

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 сентября 2017, 16:11

      а Месси, не хотел видеть? Хотя он тоже дороговат для вас, пожалуй...

      -2
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