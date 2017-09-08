Каррера: «Хотел бы видеть Смолова в «Спартаке», но он слишком дорогой для нас»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему его команда не имеет возможности заполучить форварда «Краснодара» Федора Смолова. По словам итальянца, дело в высокой стоимости игрока.

«Я был бы рад такому игроку, но понимаю, что это невозможно. Когда кто-то начал писать, что Каррера хочет купить Смолова, мне пришлось отписаться от него в Instagram. Но поймите: если я захочу купить Смолова, то не буду следить за ним по социальным сетям! Я возьму и позвоню ему.

Покупка Смолова – это слишком дорого для «Спартака». Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: «Купите мне Смолова и Неймара впридачу!» Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками», – рассказал Каррера.

Федор Смолов является лучшим бомбардиром РФПЛ в последних двух сезонах.