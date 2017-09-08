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    Каррера летом просил руководство «Спартака» подписать Жиркова и Оздоева

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого летом хотел заполучить из футболистов РФПЛ. Вместе с тем, итальянец опроверг информацию, что красно-белые всерьез интересовались хавбеком «Локомотива» Дмитриев Тарасовым.

    «Что касается Тарасова, то я просто пришел посмотреть «Локомотив»«Тосно» вместе с Марко Трабукки и Аттилой Малфатти. По ходу матча, обсуждая игроков, я сказал, что Тарасов — неплохой футболист и мог бы пригодиться. Все! Если, условно, кто-то после этого тут же встал с места, позвонил агенту и сказал, что Каррера хочет Тарасова, а тот позвонил президенту: «За сколько вы его продаете?» — я-то тут при чем? Никто не говорил: «Звони в «Локомотив», я хочу этого парня в «Спартак».

    Максим Беляев? Когда мы играли против «Арсенала», тренер вратарей Джанлука Риомми сделал на нем акцент. Когда играет моя команда, я больше слежу за ней, чем за соперником. Мы посмотрели ролик про Беляева и убедились, что он хорош. Кроме того, это футболист с российским паспортом, который мог бы вписаться в состав. Наши люди поехали посмотреть на него персонально, но сделали вывод, что это не спартаковский профиль. Возможно, он пока не готов к «Спартаку».

    Юрий Жирков тоже россиянин. Может играть как крайнего защитника, так и полузащитника. Эту фамилию мы назвали, и если бы была такая возможность, он бы пришелся в «Спартаке» ко двору, как и Магомед Оздоев. Но не для того, чтобы, условно, выгнать Дениса Глушакова, а чтобы было на одного игрока больше. Нам нужны футболисты с российским паспортом», – сказал итальянец.

    «Спартак» после восьми туров РФПЛ идет на девятом месте таблицы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2017 17:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2017, 04:38

      Жирков и Оздоев были бы реальным усилением Спартака. Они точно лучше той швали, что накупил Федун. А Жирок вообще блистал в сборной на Кубке Конфедераций.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 сентября 2017, 00:05

      Жирик то зачем?

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 сентября 2017, 18:38

      Сейчас можно писать и говорить что угодно.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 сентября 2017, 18:31

      И что мы хотим что бы Спартак выиграл, если в планах были эти трансферы!?

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 сентября 2017, 18:00

      жирков с контрактов зени не свалит ни когда, только вперед ногами. а мага не всрался

      0
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      Рейтинг: +49

      rahataim 8 сентября 2017, 17:50

      зачем

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 8 сентября 2017, 17:35

      В жизни все бывает, но нет. Не в моей (смеется)", - сказал Жирков корреспонденту агентства, отвечая на вопрос о том, представляет ли себя в форме "Спартака"- год назад

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