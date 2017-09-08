Каррера летом просил руководство «Спартака» подписать Жиркова и Оздоева

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого летом хотел заполучить из футболистов РФПЛ. Вместе с тем, итальянец опроверг информацию, что красно-белые всерьез интересовались хавбеком «Локомотива» Дмитриев Тарасовым.

«Что касается Тарасова, то я просто пришел посмотреть «Локомотив» — «Тосно» вместе с Марко Трабукки и Аттилой Малфатти. По ходу матча, обсуждая игроков, я сказал, что Тарасов — неплохой футболист и мог бы пригодиться. Все! Если, условно, кто-то после этого тут же встал с места, позвонил агенту и сказал, что Каррера хочет Тарасова, а тот позвонил президенту: «За сколько вы его продаете?» — я-то тут при чем? Никто не говорил: «Звони в «Локомотив», я хочу этого парня в «Спартак».

Максим Беляев? Когда мы играли против «Арсенала», тренер вратарей Джанлука Риомми сделал на нем акцент. Когда играет моя команда, я больше слежу за ней, чем за соперником. Мы посмотрели ролик про Беляева и убедились, что он хорош. Кроме того, это футболист с российским паспортом, который мог бы вписаться в состав. Наши люди поехали посмотреть на него персонально, но сделали вывод, что это не спартаковский профиль. Возможно, он пока не готов к «Спартаку».

Юрий Жирков тоже россиянин. Может играть как крайнего защитника, так и полузащитника. Эту фамилию мы назвали, и если бы была такая возможность, он бы пришелся в «Спартаке» ко двору, как и Магомед Оздоев. Но не для того, чтобы, условно, выгнать Дениса Глушакова, а чтобы было на одного игрока больше. Нам нужны футболисты с российским паспортом», – сказал итальянец.

«Спартак» после восьми туров РФПЛ идет на девятом месте таблицы.