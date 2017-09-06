Мбаппе: «Арсенал» казался мне реальным вариантом»

Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о впечатлениях от перехода в парижский клуб из «Монако» на правах аренды.

«Быть в «ПСЖ» – это как вернуться домой. Я ходил на этот стадион («Парк де Пренс» – прим. «Бомбардира») в детстве, чтобы смотреть матчи. Я был настоящим фанатом; мальчиком, который любит футбол. У детей родом из Парижа два выборы – либо «Стад де Франс», либо «Парк де Пренс». Этот факт делает Париж особенным. В столице один клуб, поэтому все мальчишки болеют за «ПСЖ». Если у них есть деньги – еще и ходят на матчи.

Арсен Венгер? Да, я встречался с ним. У него прекрасная репутация во Франции. Он знает, как работать с молодыми игроками. «Арсенал» казался мне реальным вариантом. Но главным вариантом всегда был «Пари Сен-Жермен», – сказал 18-летний на представлении в качестве игрока парижан.

Мбаппе может дебютировать за команду Унаи Эмери в игре 5-го тура чемпионата Франции против «Метца».