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    Мбаппе: «Арсенал» казался мне реальным вариантом»

    Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о впечатлениях от перехода в парижский клуб из «Монако» на правах аренды.

    «Быть в «ПСЖ» – это как вернуться домой. Я ходил на этот стадион («Парк де Пренс» – прим. «Бомбардира») в детстве, чтобы смотреть матчи. Я был настоящим фанатом; мальчиком, который любит футбол. У детей родом из Парижа два выборы – либо «Стад де Франс», либо «Парк де Пренс». Этот факт делает Париж особенным. В столице один клуб, поэтому все мальчишки болеют за «ПСЖ». Если у них есть деньги – еще и ходят на матчи.

    Арсен Венгер? Да, я встречался с ним. У него прекрасная репутация во Франции. Он знает, как работать с молодыми игроками. «Арсенал» казался мне реальным вариантом. Но главным вариантом всегда был «Пари Сен-Жермен», – сказал 18-летний на представлении в качестве игрока парижан.

    Мбаппе может дебютировать за команду Унаи Эмери в игре 5-го тура чемпионата Франции против «Метца».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.09.2017 23:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 сентября 2017, 07:47

      Да хватит заливать. Так бы тебя папка в Арсенал и пустил, ага.

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