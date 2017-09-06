Руни впервые встретился с Куманом после ареста за вождение в нетрезвом виде

Во вторник вечером нападающий «Эвертона» Уэйн Руни впервые встретился с главным тренером команды Рональдом Куманом после задержания полицией за езду в нетрезвом виде. Сам инцидент произошел в прошлую пятницу. В ближайший четверг же суд должен принять решение о наказании футболиста или о его оправдании.

На данный момент официально клуб никак не комментирует данный момент. Скорее всего, Куман выскажет свое решение в четверг, когда состоится официальная пресс-конференция перед матчем с «Тоттенхэмом».