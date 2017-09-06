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    Руни впервые встретился с Куманом после ареста за вождение в нетрезвом виде

    Во вторник вечером нападающий «Эвертона» Уэйн Руни впервые встретился с главным тренером команды Рональдом Куманом после задержания полицией за езду в нетрезвом виде. Сам инцидент произошел в прошлую пятницу. В ближайший четверг же суд должен принять решение о наказании футболиста или о его оправдании.

    На данный момент официально клуб никак не комментирует данный момент. Скорее всего, Куман выскажет свое решение в четверг, когда состоится официальная пресс-конференция перед матчем с «Тоттенхэмом».

    Источник: Daily Mail

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    06.09.2017 09:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +183

      бочаров 7 сентября 2017, 13:05

      Переберайся в Россию будешь с Кокошей и Мамаем бухать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 6 сентября 2017, 13:34

      как же грустно они живут, уже и выпить человеку нельзя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 6 сентября 2017, 12:40

      Англицкие гаишники крутые, однако.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 сентября 2017, 11:42

      Посидели, выпили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100698

      zigbert 6 сентября 2017, 09:57

      Слегка расслабился парень,простите его он больше не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      kos999 6 сентября 2017, 09:46

      А мы по слушаем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 6 сентября 2017, 09:22

      По 50 и разбежались?!)))

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