Источник: «Челси» отстранил Конте от переговоров по Баркли

Главный тренер «Челси» Антонио Конте был отстранен от трансферных переговоров по приобретению полузащитника «Эвертона» Росса Баркли, сообщает The Times. Это произошло из-за того, что Алекс Окслэд-Чэмберлен предпочел «Челси» трансфер в «Ливерпуль».

Баркли являлся альтернативным вариантам усиления средней линии. В Англии распространяют версию, что футболист позвонил Конте, но его телефон оказался выключен. После этого игрок отказался покидать «Эвертон». Другие источники утверждают, что Баркли передумал покидать «Эвертон» во время медосмотра в «Челси».

Напомним, в заключительный день трансферного окна в «Челси» перешли Давиде Дзаппакоста и Дэнни Дринкуотер.