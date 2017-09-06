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    Источник: «Челси» отстранил Конте от переговоров по Баркли

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте был отстранен от трансферных переговоров по приобретению полузащитника «Эвертона» Росса Баркли, сообщает The Times. Это произошло из-за того, что Алекс Окслэд-Чэмберлен предпочел «Челси» трансфер в «Ливерпуль».

    Баркли являлся альтернативным вариантам усиления средней линии. В Англии распространяют версию, что футболист позвонил Конте, но его телефон оказался выключен. После этого игрок отказался покидать «Эвертон». Другие источники утверждают, что Баркли передумал покидать «Эвертон» во время медосмотра в «Челси».

    Напомним, в заключительный день трансферного окна в «Челси» перешли Давиде Дзаппакоста и Дэнни Дринкуотер.

    Источник: The Times

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    06.09.2017 00:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 сентября 2017, 03:47

      Где логика?? Свернули преговоры из-за того, что НЕ ПЕРЕШЕЛ другой игрок? Дичь

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