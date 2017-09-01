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    Баркли передумал переходить в «Челси» во время прохождения медосмотра

    Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли мог продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, в заключительные часы летнего трансферного окна 23-летний англичанин проходил медосмотр для лондонского клуба, но в последний момент передумал переходить в стан синих.

    Ранее сообщалось, что «ириски» отказались продавать футболиста действующим чемпионам Англии за 25 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошлом сезоне Баркли провел за «Эвертон» в АПЛ 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    01.09.2017 00:37
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 1 сентября 2017, 00:51

      ххахахха

      -1
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