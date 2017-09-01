Баркли передумал переходить в «Челси» во время прохождения медосмотра

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли мог продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, в заключительные часы летнего трансферного окна 23-летний англичанин проходил медосмотр для лондонского клуба, но в последний момент передумал переходить в стан синих.

Ранее сообщалось, что «ириски» отказались продавать футболиста действующим чемпионам Англии за 25 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Баркли провел за «Эвертон» в АПЛ 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.