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    Президент «Севильи» заявил, что клуб не смог договориться с Йоветичем из-за его высоких запросов по зарплате

    Президент «Севильи» Жозе Кастро рассказал о причинах, помешавших приобрести у «Интера» минувшим летом нападающего Стевана Йоветича.

    Черногорец провел в испанском клубе на правах аренды вторую часть минувшего сезона, и у красно-белых была возможность выкупить права на 27-летнего игрока за 13 миллионов евро, однако в итоге форвард перешел в «Монако».

    «Мы вели переговоры в течение нескольких месяцев, но не смогли достичь согласия в финансовом вопросе из-за высокой зарплаты Йоветича. Тем более, что мы уже потратили определенную часть бюджета на приобретение Луиса Муриэля.

    Тем не менее у нас в составе есть Виссам Бен-Йеддер, и не забывайте о Карлосе Фернандесе», – сказал Кастро.

    Источник: Football Italia

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    05.09.2017 18:41
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