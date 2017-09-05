Президент «Севильи» заявил, что клуб не смог договориться с Йоветичем из-за его высоких запросов по зарплате

Президент «Севильи» Жозе Кастро рассказал о причинах, помешавших приобрести у «Интера» минувшим летом нападающего Стевана Йоветича.

Черногорец провел в испанском клубе на правах аренды вторую часть минувшего сезона, и у красно-белых была возможность выкупить права на 27-летнего игрока за 13 миллионов евро, однако в итоге форвард перешел в «Монако».

«Мы вели переговоры в течение нескольких месяцев, но не смогли достичь согласия в финансовом вопросе из-за высокой зарплаты Йоветича. Тем более, что мы уже потратили определенную часть бюджета на приобретение Луиса Муриэля.

Тем не менее у нас в составе есть Виссам Бен-Йеддер, и не забывайте о Карлосе Фернандесе», – сказал Кастро.