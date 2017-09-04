Орещук: «Рауш сильнее Дмитрия Комбарова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук после товарищеского матча между московским клубом и сборной России (0:3) выразил мнение, что дебютант национальной команды Константин Рауш выглядит сильнее Дмитрия Комбарова.

В первой игре под знаменами сборной хавбек отметился голевой передачей.

– Рауш сильнее Дмитрия Комбарова?

– Да. Мне больше понравился. Но опять же играли против «Динамо», а не против серьезных сборных. Пока Комбаров – боевая единица национальной команды, а для Рауша все только начинается.

Почему Константин Рауш нужен сборной России