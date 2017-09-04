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    Орещук: «Рауш сильнее Дмитрия Комбарова»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук после товарищеского матча между московским клубом и сборной России (0:3) выразил мнение, что дебютант национальной команды Константин Рауш выглядит сильнее Дмитрия Комбарова.

    В первой игре под знаменами сборной хавбек отметился голевой передачей.

    – Рауш сильнее Дмитрия Комбарова?

    – Да. Мне больше понравился. Но опять же играли против «Динамо», а не против серьезных сборных. Пока Комбаров – боевая единица национальной команды, а для Рауша все только начинается.

    Почему Константин Рауш нужен сборной России

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.09.2017 20:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1426

      VSt 5 сентября 2017, 04:06

      Будем смотреть и переживать. Ну и болеть, конечно.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 4 сентября 2017, 22:45

      Однозначно!
      Кобаров в сборной уже давно подзадержался.
      Передача назад, поперёк, навес...назад, поперёк, навес...

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 сентября 2017, 22:28

      Чем дальше комбаров от сборной, тем больше шансов у сборной не проиграть

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 4 сентября 2017, 22:27

      Есть Жора Щенников на этой позиции, не чуть на хуже, а по прогрессу за пол года, и даже лучше, уверее в первой половине сезона продолжит прогрессировать

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 сентября 2017, 21:41

      Сравнили защитника с полузащитником, это раз.Ну а во вторых, Комбаров уже давно в основу сборной не попадает.

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 4 сентября 2017, 21:23

      Горе национальной команде, у которой такие боевые единицы.

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