«Челси» не заявил Косту на Лигу чемпионов

«Челси» не включил нападающего Диего Косту в заявку на групповой раунд Лиги чемпионов. Всего в списке значатся 24 футболиста.

Напомним, испанец не принимал участия в предсезонной подготовке синих, заявив о желании перебраться в «Атлетико». В итоге трансфер не был осуществлен, однако 28-летний игрок тем не менее отказывается возвращаться в расположение «пенсионеров».

«Челси» сыграет в группе С вместе с «Карабахом», «Ромой» и «Атлетико».

В минувшем сезоне Коста принял участие в 42-х матчах, забив 22 гола и сделав восемь результативных передач.