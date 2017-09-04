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    «Челси» не заявил Косту на Лигу чемпионов

    «Челси» не включил нападающего Диего Косту в заявку на групповой раунд Лиги чемпионов. Всего в списке значатся 24 футболиста.

    Напомним, испанец не принимал участия в предсезонной подготовке синих, заявив о желании перебраться в «Атлетико». В итоге трансфер не был осуществлен, однако 28-летний игрок тем не менее отказывается возвращаться в расположение «пенсионеров».

    «Челси» сыграет в группе С вместе с «Карабахом», «Ромой» и «Атлетико».

    В минувшем сезоне Коста принял участие в 42-х матчах, забив 22 гола и сделав восемь результативных передач.

    Источник: УЕФА

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    04.09.2017 17:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 сентября 2017, 17:57

      Костья гафнецо, пущай лавку греет,без капризных Карабаху одолеют...

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 сентября 2017, 08:01

      зря

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 4 сентября 2017, 19:35

      не хочет играть против своих..

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 4 сентября 2017, 18:59

      Никуда без опер мыльных, эта тоже весьма неплоха, будем следить за сюжетом).

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 4 сентября 2017, 18:53

      как дети, не хочу играть за эту за ту, нефиг было тогда подписывать контракт!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 сентября 2017, 18:22

      продержат до конца контракта на банке а затем продадут в китай и нет больше Косты

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