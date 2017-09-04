Райола назвал Балотелли лучшим итальянским нападающим

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, настаивает на том, что в Италии нет лучшего форварда, чем его клиент.

«На мой взгляд, нет лучшего нападающего в Италии, чем Марио Балотелли, он должен играть за сборную. С Вентурой у нас были некоторые проблемы. Я переживаю за итальянский футбол», – сказал Райола.

В нынешнем сезоне Балотелли провел три поединка и забил один гол.