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    Райола назвал Балотелли лучшим итальянским нападающим

    Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, настаивает на том, что в Италии нет лучшего форварда, чем его клиент.

    «На мой взгляд, нет лучшего нападающего в Италии, чем Марио Балотелли, он должен играть за сборную. С Вентурой у нас были некоторые проблемы. Я переживаю за итальянский футбол», – сказал Райола.

    В нынешнем сезоне Балотелли провел три поединка и забил один гол.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2017 15:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 4 сентября 2017, 17:11

      Райола периодически проделывает такие штуки - городит чушь. в которую просто от количества повторений вдруг начинают верить...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 сентября 2017, 17:01

      Райола бредит

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